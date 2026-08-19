東京ばな奈がこんな姿に！ ファミマの「ザクザク」と「もっちり」新作2品を食べ比べ

ごきげんよう、モグモグ担当ナベコです。お盆休みが明けましたね。職場では「これ、おみやげです～」なんてお菓子が飛び交う時期。おみやげって、自分がどこにも行っていなくても、もらえるとうれしいものです。
そんなおみやげ気分が残る今、ファミリーマートでは8月18日から、東京土産の定番「東京ばな奈」とコラボした商品全7種類を発売中です。
今年でコラボ5年目。今回はデザートやアイスなど、過去最大規模のラインアップが登場しています。
その中から、新商品の「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」と「東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味」を食べてみました！
東京ばな奈がザクザクシューに！「ザクほろシュー」
まずは「東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味」。ファミマが今年5月から展開している新定番シュークリーム「ザクほろシュー」と、東京ばな奈がコラボしたということですね。
●東京ばな奈 ザクほろシュー ダブルバナナ味 254円
ひと口食べて、まずシューの食感がいい！ ザクッとしっかり歯ごたえがあるのに、口の中ではほろっとほどけます。この「ザクッ、ほろっ」のメリハリが楽しいんですよね。クッキー生地の配合にこだわって、この食感を生み出しているそうです。
そして中から、濃厚なバナナ風味がぶわっと！
香ばしくてザクザクのシューと、とろっと甘いバナナ。この組み合わせがとにかく心地いい。
しかも、カスタードだけではなくホイップクリームも入っているので、おなじみの「東京ばな奈」とはまたちょっと違うんですよね。バナナ味はしっかり濃いのに、食べ心地は軽やか。
「これは東京ばな奈か？」と聞かれると、ちょっと不思議。でも、そんなことは途中からどうでもよくなります。ザクザクシュー×バナナが、とんでもなく大正解！
しかも、このザクほろ食感のおかげか、スイーツ屋さんの「いいお菓子」を食べているような満足感があるんですよ。これ、手土産で渡されたら泣いて喜びます。……というか、ファミマで自分で買えばいいんだよね。
もっちり生地で楽しむ「クリームロール」
続いて「東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味」も食べます。
バナナ味のホイップとカスタードを、もっちりした生地で巻いた5個入りのロールケーキで、こちらも今年新登場。
●東京ばな奈 もっちりクリームロール ダブルバナナ味 380円
食べると「あ、東京ばな奈っぽい！」。
というのも、カスタードのやさしい風味に、よく熟れたバナナのような濃厚なクリーム。カスタードとバナナ風味のバランスが、東京土産の東京ばな奈の雰囲気そのまま。
そして、新商品を食べているはずなのに、なんでしょう。なぜか懐かしいんですよね。
東京ばな奈自体が長年親しまれているお菓子だからでしょうか。それとも、バナナとカスタードの組み合わせに、もともと懐かしさを呼び起こす何かがあるのでしょうか。
ちなみに5個入り。職場や家庭でシェアしやすいのも魅力です。
……といいつう、ひとつが気軽につまめるサイズなので、仕事中にぽいぽいと口に運んで、あっという間に食べきってしまいそうなサイズ感です。これはあやうい（笑）。
ほかにも、コラボ商品は全7品。過去に登場して人気を集めた「ワッフルコーン 東京ばな奈」も登場します。お土産をもらった人も、もらえなかった人も。お土産欲を満たしにファミマをのぞいてみましょう！
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（※文中の価格はすべて税込）
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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