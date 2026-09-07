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2026食べたい「月見」グルメ

9月14日から

餃子の王将に「秋ラーメン」！ 玉子をのせれば“月見”にもなるよ

2026年09月07日 11時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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秋ラーメンが始まります

　中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、秋の特選メニュー「秋ラーメン」を9月14日から期間限定で販売します。店内単品902円。

刻み生姜がアクセント

　醤油ベースのスープに、しいたけとしめじの旨みを合わせた秋らしい期間限定ラーメン。刻み生姜をアクセントにきかせています。

玉子を落とせば“月見秋ラーメン”に

　さらに、「こだわりの玉子（生）」（143円）をトッピングして「月見秋ラーメン」として味わうのもおすすめとのこと。玉子を加えることでまろやかさが増し、味の変化も楽しめるといいます。

　店内では、「秋ラーメン」に餃子などを組み合わせた3種類のセットも用意されます。

・秋の特選セットA（1369円）：秋ラーメン、餃子6個、こだわりの玉子（生）
・秋の特選セットB（1310円）：秋ラーメン、餃子3個、ライス（小）
・秋の特選セットC（1180円）：秋ラーメン、餃子3個、杏仁豆腐

　なお、「秋ラーメン」は電子レンジ対応容器で持ち帰りも可能です（価格は店内とは異なります）。

ーーー

　餃子の王将では9月13日まで「夏ラーメン」を販売し、翌日には「秋ラーメン」に切り替わります。しいたけ＆しめじで季節感たっぷり。玉子を落とせば、月見気分まで楽しめますよ！ 王将によく行く人は注目です！

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※記事中の価格は税込み

・発売日：2026年9月14日

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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