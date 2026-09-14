【あと1週間】ファミマの海苔弁、白身フライ1.5倍に！ 値段はそのままな得弁が今だけ

ファミリーマートでは「タルタル白身フライの海苔弁当（白身フライの個数1.5倍）」と「スパイス香る！ロースかつカレー（チーズのせ）」を9月8日～21日までの2週間限定で販売中です。
白身フライ1.5倍に！価格はそのままで増量
ファミマが創立45周年を記念した「いちばんちょっとオトクに」を目指した企画として、定番人気の弁当2品を価格はそのままにボリュームアップしています。
▲タルタル白身フライの海苔弁当（白身フライの個数1.5倍） 598円
宮崎県・鹿児島県を除く
「タルタル白身フライの海苔弁当」は、通常価格598円のまま、白身フライの個数を1.5倍に増量（※白身フライの大きさには個体差があります）。
タルタルソースをかけた白身フライをメインに、つくね、ちくわの磯辺揚げ、コロッケ、金平ごぼうなどを盛り付けた海苔弁当です。
▲スパイス香る！ロースかつカレー（チーズのせ） 645円
「スパイス香る！ロースかつカレー」は、価格645円はそのままにチーズをトッピング。玉ねぎの旨みと甘味、スパイス感のあるカレーソースにロースとんかつをのせたかつカレーです。
9月21日まで！
先週から発売中の「タルタル白身フライの海苔弁当（白身フライの個数1.5倍）」と「スパイス香る！ロースかつカレー（チーズのせ）」は9月21日までの販売です。今だけのお得な仕様なので、見かけたらぜひゲットしましょう。
ちなみに今回は第2弾で、8月スタートの第1弾ではコロッケを追加したカレーなどを販売していました。今後も45周年企画が出てくるのかも？ お得な商品の登場は望むところですね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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