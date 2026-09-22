【明日まで】かつや「ご飯大盛り」無料！ 100円引き券も併用できる

とんかつチェーン「かつや」は、9月18日～23日の期間限定で丼・定食・お弁当のご飯大盛が無料になる「シルバーウィークキャンペーン」を開催中です。



かつやでは通常、ご飯大盛は165円。キャンペーン期間中は、この追加料金が0円になります。店内飲食だけではなく、テイクアウトのお弁当も対象です。

さらに、かつやの利用時に配布される「100円割引券」との併用も可能。



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■シルバーウィークキャンペーン

・期間：9月18日～23日

・内容：丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料

・対象：国内の「かつや」

・「100円割引券」と併用可能

※単品のご飯は大盛無料の対象外

※一部店舗ではメニューや価格が異なる

※価格は税込



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開催は秋分の日の9月23日まで。連休の期間限定です。お出かけの際の食事にも、かつやの大盛無料を狙ってみては。

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