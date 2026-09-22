【明日まで】かつや「ご飯大盛り」無料！ 100円引き券も併用できる

とんかつチェーン「かつや」は、9月18日～23日の期間限定で丼・定食・お弁当のご飯大盛が無料になる「シルバーウィークキャンペーン」を開催中です。
かつやでは通常、ご飯大盛は165円。キャンペーン期間中は、この追加料金が0円になります。店内飲食だけではなく、テイクアウトのお弁当も対象です。
さらに、かつやの利用時に配布される「100円割引券」との併用も可能。
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■シルバーウィークキャンペーン
・期間：9月18日～23日
・内容：丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料
・対象：国内の「かつや」
・「100円割引券」と併用可能
※単品のご飯は大盛無料の対象外
※一部店舗ではメニューや価格が異なる
※価格は税込
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開催は秋分の日の9月23日まで。連休の期間限定です。お出かけの際の食事にも、かつやの大盛無料を狙ってみては。
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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