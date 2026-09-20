カルビ定食「特盛無料」を終日に！ 5日間限定増量キャンペーンが激アツ

焼肉丼チェーン「焼きたてのかるび」は9月25日より5日間限定で、「秋のごはん増量キャンペーン」を実施します。
丼は「大盛無料」
定食は「特盛無料」を終日実施！
今回のキャンペーンでは、丼と焼肉定食、それぞれでごはんの増量サービスを実施します。
1つ目は、丼の「大盛無料」。期間限定商品を含む丼全商品で、通常＋60円のごはん大盛を無料で選べます。店内飲食のほか、テイクアウト、モバイルオーダー、ドライブスルーも対象です。
2つ目は、焼肉定食の「特盛無料」を終日利用できるサービス。通常、無料で特盛を選べるのは17時以降ですが、キャンペーンの5日間は朝から終日利用できます。こちらは店内飲食のみが対象です。
5日間はお腹いっぱい食べられそう！
カルビ丼とユッケジャンスープが名物の「焼きたてのかるび」は、2021年8月に1号店をオープンし、今年で5周年。現在は東海・関東を中心に全国で40店舗ほどを展開しています。
今回のごはん増量は、5周年を記念したキャンペーン。丼は通常＋60円の「大盛」が無料になり、焼肉定食では通常17時以降に無料で選べる「特盛」が、期間中は終日無料になります。
丼はテイクアウトでも大盛無料の対象なので、家でがっつり食べたい時にもうれしいですね（焼肉定食の特盛無料は店内飲食のみ）。
5日間限定の太っ腹なごはん増量キャンペーン。月末はお腹いっぱい食べて、10月を迎えるのもよさそうです。
（※文中の価格はすべて税込）
・開始日：2026年9月25日
・終了日：2026年9月29日
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