肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1161回
ケンタ「月見」今年も！ たまご3段“トリプル”ついに全国へ【発表会レポ】
2026年08月19日 17時30分更新
夏も終盤戦。ということは、気づかないうちに秋の足音が少しずつ近づいています。いや、ほんとまだまだ暑いですが……。
ケンタッキーフライドチキン（以下、ケンタ）では、秋恒例の「とろ～り月見」シリーズを8月26日から数量限定で発売します。
「とろ～り月見」シリーズは、目玉焼き風オムレツの“たまご感”が楽しめるケンタの秋恒例のラインナップ。本日、都内で新商品発表会が開催されました。
発表会には、「とろ～り月見」シリーズのアンバサダーに就任したT.M.Revolution 西川貴教さんも登場。
「T.M.G.（たまご）Revolution」にちなんだ筆入れにも挑戦してくれましたよ。
ケンタの「月見」が今年もスタート！
卵黄増量で“たまご感”がアップ
ケンタの「とろ～り月見」は8月からスタートするなんて早いですよね。ケンタは昨年も8月下旬から月見商品を発売しており、月見シーズンの序盤からスタートダッシュを見せていました。
今年の月見はいったい？ 一足先にチェックしてきました。
今年は例年以上に“たまご感”をアップデートしたといい、「月見フィレバーガー」「月見和風カツ」など、おなじみの商品を中心に中身を進化させています。
●とろ～り月見フィレバーガー 590円
11種類のハーブ＆スパイスで味付けした鶏むね肉のチキンフィレを使用する定番「チキンフィレバーガー」をベースにした「とろ～り月見フィレバーガー」。今年は目玉焼き風オムレツの卵黄ソースを増量。
より“とろ～り”と卵黄ソースがあふれ出る仕立てになっています。
なお、昨年はチーズも挟んでいましたが、今年はチーズなし。よりたまごのまろやかさを主役に押し出した商品になっています。
●とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル 640円
変更点が多いのが、「和風チキンカツバーガー」をベースにした「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」。
こちらはタルタルソースを昨年の1.5倍に増量。使用する目玉焼き風オムレツも月見フィレ同様に卵黄ソースが増量されています。
実際に食べてみると、一口目からタルタルのたまご感が飛び込んできます。
和風チキンカツの甘めのタレとたまご、タルタルのコクとまろやかさが重なって、コクに包まれるような幸せな味です。
開発担当者に直接聞いたところ、タルタルは増量しただけではなく、ピクルスのカットを大きくするなど、アクセントも強めたといいます。
確かに、甘めの味わいの中にゴロゴロとしたタルタルの具材感が加わることで味にメリハリが出て、一度食べてもまた食べたくなるような仕上がりでした。
さらに、昨年はキャベツがたっぷり入っていたところ、今年はキャベツなし。その分、タルタル、目玉焼き風オムレツ、和風チキンカツの一体感が高まっています。今年の月見和カツ、注目ですよ。
たまご3段の「トリプル」が全国へ
そして目玉焼き、ならぬ今年の目玉のひとつ。「とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル」。
●とろ～りトリプル月見和風カツバーガーこぼれタルタル 990円
名前の通り、目玉焼き風オムレツをなんと3段重ねたバーガーです。和風チキンカツにタルタルソース、さらに3枚のオムレツ……。価格も単品990円となかなかの重量級です。
実はこの「トリプル」、昨年も登場していました。ただし、販売したのは限定7店舗のみ。それでもSNSを中心に大きな反響があったことから、今年はついに全国のケンタで販売されることになりました。
こちらは発表会では実食できなかったのですが、昨年食べた時には、3枚の目玉焼き風オムレツから滝のように卵黄ソースがあふれ出し、こぼさずに食べるのが大変だった思い出があります。今年は昨年より卵黄ソースが増したことで、本当に大変なことになりそう……！
全国販売ということで、SNSをにぎわす予感がプンプンです！
タカノリ的にもオールオッケー！
ということで、ケンタの「とろ～り月見」シリーズは8月26日スタート。他にもシリーズとして「おもちと濃厚カスタードの月見パイ」（320円）、「とろ～り月見ツイスター」（490円）が登場します。
西川さんも「とろ～り月見和風カツバーガーこぼれタルタル」を食べて「うまっ」とひと言。タカノリ的にもオールオッケーな今年の月見、8月26日からです！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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