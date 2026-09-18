【本日から】吉野家「厚切り豚角煮」が定番発売！ ご飯増量は無料、15時から

牛丼チェーンの吉野家は、本日9月18日15時から「厚切り豚角煮定食」「厚切り豚角煮牛小鉢定食」を発売します。15時～翌4時の時間帯限定メニューです。

▲厚切り豚角煮定食

1207円（店内）、1185円（テイクアウト）



「厚切り豚角煮定食」は、これまで期間限定で登場するたびに話題となったメニュー。今回、レギュラーとして加わります。

存在感のある厚切りの豚肉を、箸で簡単にほぐれるほどやわらかく仕上げた角煮が主役。ホロホロのお肉と、シャキシャキの白髪ねぎ、サクサクの食べるラー油を組み合わせることで、ご飯との相性も抜群といいます。

別添えの和からしで味の変化も楽しめるんだとか。

▲厚切り豚角煮牛小鉢定食

1429円（店内）、1403円（テイクアウト）

「厚切り豚角煮定食」に、吉野家の牛小鉢をプラス。やわらかな豚角煮と、吉野家おなじみの牛煮肉を一度に楽しめる定食です。



●15時～の時間帯限定



本商品は15時～翌4時までの時間帯限定。ちなみに、吉野家では15時からの時間帯限定のレギュラーメニューはちょっと珍しいポジションです。昼は食べられないので、そこだけ注意しておきましょう。



●ご飯の増量・おかわりが無料



吉野家では店内の定食はご飯の増量・おかわりが無料で、本商品も対象です。



●持ち帰りもできます



いずれもテイクアウト可能。ただし、テイクアウトにはみそ汁が付きません。





※記事中の価格は税込み

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