冷凍庫にリンガーハットをストックだ！ ちゃんぽん＆皿うどん10食セットが4,990円に

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「リンガーハット 長崎ちゃんぽん×6食＆長崎皿うどん×4食」が32％オフ

「リンガーハット 長崎ちゃんぽん×6食＆長崎皿うどん×4食」は、長崎ちゃんぽんと長崎皿うどんを合わせて10食が入った冷凍食品セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールに登場しており、参考価格7,300円から32％オフの4,990円で販売されています。1食あたり約499円です。

長崎ちゃんぽん6食と長崎皿うどん4食がセットになっているため、冷凍庫にストックしておけば、食事の用意に活用できます。

「リンガーハット 長崎ちゃんぽん＆長崎皿うどん」の特徴

Amazon商品ページより

麺には国産小麦粉100％を使用した自社製麺を採用しています。長崎ちゃんぽんは、クリーミーなスープと絡む中太角麺が特徴です。

スープは豚骨と鶏ガラをベースに、香味野菜や魚介エキスを加えて煮込み、独自の乳化技術で仕上げています。

冷凍商品にも店舗と同じ国産野菜100％を使用しており、全国の契約農家が育てた野菜を使っています。具材には野菜が入っています。

麺・具材・スープがセットになっており、長崎ちゃんぽんを調理する際は鍋でお湯を沸かし、スープ・具材・麺を冷凍のまま入れて、約2分程度、再沸騰すれば完成です。1食ずつ分けられているため、必要な分だけ使えます。

皿うどんは、約1mmの極細麺で、パリパリとした食感が特徴です。あんがなじむとしっとり食感に変化します。調理する際は麺を皿に出し、鍋で具材とスープを調理します。

ちゃんぽんも皿うどんも冷凍庫へ！ 今なら32％オフ

ちゃんぽん6食と皿うどん4食の計10食をまとめてストックできる「リンガーハット 長崎ちゃんぽん×6食＆長崎皿うどん×4食」が、現在開催中のAmazonタイムセールで4,990円になっています。

1食あたり約499円なので、冷凍庫に食事をストックしておきたいときにも使いやすいセットです。セールの機会に、リンガーハットの冷凍食品をまとめて確保してはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。