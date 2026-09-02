餃子の王将、史上初「夏餃子」が9月13日まで延長！ 夏ラーメンもまだ食べられる

餃子の王将は、夏限定で販売している「夏餃子」の販売期間を9月13日まで延長します。あわせて、夏の特選メニュー「夏ラーメン」や、両商品を組み合わせたセットも同日まで販売されます。
王将史上初の季節限定「夏餃子」が延長！
「夏餃子」は7月3日に登場した、餃子の王将として初となる季節限定餃子。夏限定の商品として販売されていましたが、9月13日まで継続することになりました。
餡には旬の国産大葉を使用。大葉の爽やかな風味を楽しめるよう、配合量にもこだわったといいます。
オススメの食べ方は、別添えの柚子胡椒に卓上のお酢を合わせた「柚子胡椒酢」。柚子胡椒のピリッとした辛味が、大葉の風味を引き立てるそうです。
＜販売価格（イートイン）＞
東日本価格
■ 1人前（6ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：363円
■ ジャストサイズ（3ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：192円
西日本価格
■ 1人前（6ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：341円
■ ジャストサイズ（3ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：181円
「夏ラーメン」やセットも9月13日まで
また、7月22日から販売されている夏の特選メニュー「夏ラーメン」も、販売期間が9月13日まで延長されます。
▲夏ラーメン 858円
（持ち帰り 842円＋容器代10円）
定番メニュー「忘れられない中華そば」をベースに、山椒と生姜の爽やかな香りと唐辛子の刺激をプラス。奥深いコクがありながら、スッキリとした辛さに仕上げた旨辛ラーメンです。
「夏ラーメン」と「夏餃子」を組み合わせた「夏の最強セット」も、9月13日まで販売されます。
・夏の最強セットA 1334円
夏ラーメン、夏餃子6個、こだわりの玉子（生）
・夏の最強セットB 1252円
夏ラーメン、夏餃子3個、ライス（小）
・夏の最強セットC 1131円
夏ラーメン、夏餃子3個、杏仁豆腐
食べてない人、また食べたいという人は今のうちに！
※記事中の価格は税込み
・終了日：2026年9月13日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります