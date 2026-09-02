餃子の王将、史上初「夏餃子」が9月13日まで延長！ 夏ラーメンもまだ食べられる

餃子の王将は、夏限定で販売している「夏餃子」の販売期間を9月13日まで延長します。あわせて、夏の特選メニュー「夏ラーメン」や、両商品を組み合わせたセットも同日まで販売されます。

王将史上初の季節限定「夏餃子」が延長！

「夏餃子」は7月3日に登場した、餃子の王将として初となる季節限定餃子。夏限定の商品として販売されていましたが、9月13日まで継続することになりました。

餡には旬の国産大葉を使用。大葉の爽やかな風味を楽しめるよう、配合量にもこだわったといいます。

オススメの食べ方は、別添えの柚子胡椒に卓上のお酢を合わせた「柚子胡椒酢」。柚子胡椒のピリッとした辛味が、大葉の風味を引き立てるそうです。

＜販売価格（イートイン）＞

東日本価格

■ 1人前（6ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：363円

■ ジャストサイズ（3ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：192円

西日本価格

■ 1人前（6ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：341円

■ ジャストサイズ（3ケ）＋柚子胡椒（小袋）1袋付：181円

「夏ラーメン」やセットも9月13日まで

また、7月22日から販売されている夏の特選メニュー「夏ラーメン」も、販売期間が9月13日まで延長されます。

▲夏ラーメン 858円

（持ち帰り 842円＋容器代10円）

定番メニュー「忘れられない中華そば」をベースに、山椒と生姜の爽やかな香りと唐辛子の刺激をプラス。奥深いコクがありながら、スッキリとした辛さに仕上げた旨辛ラーメンです。

「夏ラーメン」と「夏餃子」を組み合わせた「夏の最強セット」も、9月13日まで販売されます。

・夏の最強セットA 1334円

夏ラーメン、夏餃子6個、こだわりの玉子（生）

・夏の最強セットB 1252円

夏ラーメン、夏餃子3個、ライス（小）

・夏の最強セットC 1131円

夏ラーメン、夏餃子3個、杏仁豆腐



食べてない人、また食べたいという人は今のうちに！

※記事中の価格は税込み



・終了日：2026年9月13日

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