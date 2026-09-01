だって沖縄だもの！ オリオンビールにORANGE RANGE　結成25周年の限定デザイン缶

沖縄県の酒類メーカー「オリオンビール」は10月20日より、沖縄出身のロックバンド「ORANGE RANGE」の結成25周年を記念した「オリオン ザ・ドラフト ORANGE RANGEコラボデザイン缶」を数量限定発売します。

▲オリオン ザ・ドラフト オレンジレンジコラボデザイン・キャンペーンパック

2026年を通して展開しているコラボレーション企画の第2弾で、今回のコラボデザイン缶は、「友だちとのいい時間」をテーマにしたデザインを採用しています。

象徴的なリングの中でORANGE RANGEのメンバー5人が乾杯するシーンを描き、仲間とビールを片手に過ごすひとときを表現しています。

中味は通常の「オリオン ザ・ドラフト」から変更ありません。酒類品目はビールで、アルコール度数は5％です。

発売は10月20日からで、沖縄県内の店頭では通常デザインから順次コラボデザインへ切り替えて展開します。主な販売エリアは沖縄県、奄美群島地区、オリオンビール公式通販サイトで、その他の地域ではアサヒビールより販売します。

ORANGE RANGEは沖縄市・コザ出身の幼馴染で結成されたロックバンドで、数々のヒット曲を生み出してきました。

今回のコラボレーションでは、同じ沖縄で生まれ、それぞれのフィールドから全国へ発信を続けてきた両者が、「オキナワらしさ」と「楽しさ」をテーマに企画を展開します。

コラボデザイン缶の発売に合わせて、対象商品を含む1000円以上の購入でコラボグッズなどが当たるキャンペーンも実施します。

さらに、第3弾として「FREAK'S STORE」「ORANGE RANGE」「オリオンビール」によるトリプルコラボアイテムも9月4日から展開します。

ORANGE RANGE×オリオンビールが再び！

ORANGE RANGEの結成25周年を記念したコラボ限定デザインの「オリオン ザ・ドラフト」が登場します。ファンにとっては、いつもの「オリオン ザ・ドラフト」とはひと味違う特別な一本になりそうです。

メンバー5人が乾杯するデザインは、仲間と集まるシーンにぴったりですね。ORANGE RANGEファンはぜひチェックしてください。



発売日：2026年10月20日

※価格は税込み表記です。