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【6日間】かつや、ご飯大盛無料に！ 100円割引券も併用できてめちゃお得

2026年09月15日 15時10分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

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100円引き券との併用可

　とんかつチェーン「かつや」は、9月18日～23日の期間限定で丼・定食・お弁当のご飯大盛が無料になる「シルバーウィークキャンペーン」を開催します。

　かつやでは通常、ご飯大盛は165円。キャンペーン期間中は、この追加料金が0円になります。店内飲食だけではなく、テイクアウトのお弁当も対象です。

　さらに、かつやの利用時に配布される「100円割引券」との併用も可能。

ーー

■シルバーウィークキャンペーン
・期間：9月18日～23日
・内容：丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料
・対象：国内の「かつや」
・「100円割引券」と併用可能
※単品のご飯は大盛無料の対象外
※一部店舗ではメニューや価格が異なる
※価格は税込

6日間限定、ご飯大盛165円→0円
100円引きも使えるのがうれしい

　追加料金なく大盛ご飯でガッツリ食べられる6日間。いつもの100円割引券も使えるのもうれしいです。

期間限定で発売中の「チャーハンとテリたま混ぜご飯の欲張り飯弁当」。例えばこちらは、チャーハン部分の増量はできませんが、ご飯は無料で大盛にできます

　対象メニューも丼・定食・お弁当と、ほぼ全メニューです。食欲の秋、無料のご飯大盛でブーストかけちゃいましょう。



・開始日：2026年9月18日
・終了日：2026年9月23日

■関連サイト

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ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

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