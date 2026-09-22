【本日】セブンに「ジム飯」拡大！ たんぱく質47.3gの冷凍弁当、約6500店へ

セブン‐イレブンは、冷凍弁当「ジム飯（GYMMESHI）」シリーズ2品を、本日9月22日から東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県の一部店舗で順次発売します。

セブンの「ジム飯」約6500店へ販売エリア拡大

「ジム飯」は、日本ボディビル・フィットネス連盟（JBBF）とコラボした冷凍弁当シリーズ。

7月から東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県で先行販売されており、今回、東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県の一部店舗、約6500店へ販売エリアを拡大します。

JBBF日本男子ボディビル選手権チャンピオン、およびビキニフィットネス世界チャンピオンがレシピ監修を担当しており、たんぱく質は「チキンジャンバラヤ」で47.3g、「ボロネーゼショートパスタ」で30.5g採れる設計です。

▲ジム飯 チキンジャンバラヤ 753.84円

2025年JBBF日本男子ボディビル選手権チャンピオンの扇谷開登選手が監修。

鶏むね肉と玄米を使用し、7種類のスパイスと鶏ガラスープを合わせたジャンバラヤです。鶏むね肉は独自の低温調理によって、電子レンジで加熱してもしっとりとした食感に仕上げたといいます。

1食290gで409kcal、たんぱく質47.3g、脂質6.4g、炭水化物42.1g。

▲ジム飯 ボロネーゼショートパスタ 753.84円

ビキニフィットネス世界チャンピオンの安井友梨選手が監修。

赤身率の高い牛の内もも肉、外もも肉などを使用し、3日間煮込んだデミソースを合わせたボロネーゼショートパスタです。

1食270gで393kcal、たんぱく質30.5g、脂質8.0g、炭水化物52.7g。



※記事中の価格は税込み

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