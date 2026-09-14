「ホイコール弁当」ってなに？ 60周年記念 、500円台で販売

オリジン東秀が運営するキッチンオリジン・オリジン弁当は、「ホイコール弁当」を本日9月14日から販売します。9月30日まで582円の特別価格です。
創業当時の味を復刻した「ホイコール」
オリジン東秀は1966年9月14日に創業し、今年でちょうど60周年。今回、アニバーサリーを記念して創業当時の味わいを復刻した「ホイコール弁当」を発売します。
▲ホイコール弁当～1日に必要な野菜の1/2使用～ 582円
味噌、甜麺醤、胡麻油の風味にニンニクをきかせた、コクと香ばしさのある甘辛い味付けが特徴。1日に必要とされる野菜350gのうち、1/2量を使用しているといいます。
9月30日までは創業60周年を記念した特別価格582円で販売。10月1日からは646円で販売されます。
▲スタミナホイコール弁当 831円
さらに、唐揚げと揚げ餃子を一緒に盛り合わせた「スタミナホイコール弁当」も用意。こちらは9月30日まで831円で、10月1日からは896円になります。
「ホイコール」ってなに？
ちょっと聞き慣れない「ホイコール」という名前。実は系列の中華料理業態「れんげ食堂Toshu」では、回鍋肉を「ホイコール」として提供しています。
オリジン東秀は、1966年に中華料理店「東秀」として創業。現在のれんげ食堂Toshuでも「ホイコール定食」は定番メニューとして残っているというわけ。
もしかすると60年前の創業当時は、今ほど「回鍋肉（ホイコーロー）」という呼び方が定着しておらず、「ホイコール」という読み方になったのでしょうか。あくまで想像ですが、名前ひとつにも60年の歴史を感じますね。
「ホイコール弁当」は9月30日まで、通常646円のところ582円の特別価格。64円お得な今、気になる人はチェックです！
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります