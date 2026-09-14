「ホイコール弁当」ってなに？ 60周年記念 、500円台で販売

オリジン東秀が運営するキッチンオリジン・オリジン弁当は、「ホイコール弁当」を本日9月14日から販売します。9月30日まで582円の特別価格です。

創業当時の味を復刻した「ホイコール」

オリジン東秀は1966年9月14日に創業し、今年でちょうど60周年。今回、アニバーサリーを記念して創業当時の味わいを復刻した「ホイコール弁当」を発売します。

▲ホイコール弁当～1日に必要な野菜の1/2使用～ 582円

味噌、甜麺醤、胡麻油の風味にニンニクをきかせた、コクと香ばしさのある甘辛い味付けが特徴。1日に必要とされる野菜350gのうち、1/2量を使用しているといいます。

9月30日までは創業60周年を記念した特別価格582円で販売。10月1日からは646円で販売されます。

▲スタミナホイコール弁当 831円

さらに、唐揚げと揚げ餃子を一緒に盛り合わせた「スタミナホイコール弁当」も用意。こちらは9月30日まで831円で、10月1日からは896円になります。

「ホイコール」ってなに？

ちょっと聞き慣れない「ホイコール」という名前。実は系列の中華料理業態「れんげ食堂Toshu」では、回鍋肉を「ホイコール」として提供しています。

オリジン東秀は、1966年に中華料理店「東秀」として創業。現在のれんげ食堂Toshuでも「ホイコール定食」は定番メニューとして残っているというわけ。

もしかすると60年前の創業当時は、今ほど「回鍋肉（ホイコーロー）」という呼び方が定着しておらず、「ホイコール」という読み方になったのでしょうか。あくまで想像ですが、名前ひとつにも60年の歴史を感じますね。

「ホイコール弁当」は9月30日まで、通常646円のところ582円の特別価格。64円お得な今、気になる人はチェックです！

※記事中の価格は税込み

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