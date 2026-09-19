アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第163回
ブラックコーヒーを24本ストック！ ジョージア500ml PETが1本あたり約95円に
2026年09月19日 17時00分更新
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「ジョージア ブラック 500ml PET ×24本」がAmazonタイムセールに登場！
「ジョージア ブラック 500ml PET ×24本」は、リニューアルしたブラックコーヒーを24本まとめて購入できるケース商品です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格2,475円から8％オフの2,280円で販売されています。1本あたり約95円です。
休憩中のリフレッシュなどにも飲めるブラックコーヒーを、24本まとめてストックできる商品です。
「ジョージア ブラック 500ml PET」の特徴
Amazon商品ページより
「ジョージア ブラック」は、抽出方法や焙煎レベル、バランスを見直してリニューアルしたブラックコーヒーです。コクがありながら、飲み疲れしない後味の良さを実現したとしています。
さらに、3温度帯抽出とジョージア独自のダブルアロマ密封技術を採用。ブラックコーヒーのコク深さと香りを楽しめる商品としています。
内容量は500mlで、24本入りです。なお、商品ページにアルコール度数の記載はありません。
まとめ：ブラックコーヒー24本をまとめてストック！
「ジョージア ブラック 500ml PET ×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで過去価格2,475円から8％オフの2,280円になっています。1本あたり約95円で、24本をまとめて購入できます。
ブラックコーヒーを日常的に飲む人は、Amazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、まとめてストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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