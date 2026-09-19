ブラックコーヒーを24本ストック！ ジョージア500ml PETが1本あたり約95円に

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「ジョージア ブラック 500ml PET ×24本」がAmazonタイムセールに登場！

「ジョージア ブラック 500ml PET ×24本」は、リニューアルしたブラックコーヒーを24本まとめて購入できるケース商品です。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格2,475円から8％オフの2,280円で販売されています。1本あたり約95円です。

休憩中のリフレッシュなどにも飲めるブラックコーヒーを、24本まとめてストックできる商品です。

「ジョージア ブラック 500ml PET」の特徴

Amazon商品ページより

「ジョージア ブラック」は、抽出方法や焙煎レベル、バランスを見直してリニューアルしたブラックコーヒーです。コクがありながら、飲み疲れしない後味の良さを実現したとしています。

さらに、3温度帯抽出とジョージア独自のダブルアロマ密封技術を採用。ブラックコーヒーのコク深さと香りを楽しめる商品としています。

内容量は500mlで、24本入りです。なお、商品ページにアルコール度数の記載はありません。

まとめ：ブラックコーヒー24本をまとめてストック！

「ジョージア ブラック 500ml PET ×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールで過去価格2,475円から8％オフの2,280円になっています。1本あたり約95円で、24本をまとめて購入できます。

ブラックコーヒーを日常的に飲む人は、Amazonタイムセールでセール価格になっているこの機会に、まとめてストックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。