エビ2本「上天丼」が160円安く！ 「てんやWeek!!」 本日スタート

天丼チェーン「天丼てんや」は、本日9月14日より1週間限定で、持ち帰りの「てんやの上天丼弁当」を特別価格600円で販売します。一部店舗は対象外です。
上天丼が160円引き！
てんやウィークスタート
てんやが毎月開催している「てんやWeek!!」が9月も開催。
9月20日までの期間、通常価格760円の「てんやの上天丼弁当」が160円引きで販売されます。
「てんやの上天丼弁当」は海老2本、れんこん、かぼちゃ、いんげんの天ぷらを盛り付けており、これにお新香が付きます。
店内飲食は対象外。また、割引券・サービス券・クーポン券・リッチモンドクラブ10％オフ優待券の併用はできません。
なお、一部の店舗ではキャンペーンを実施していません。
エビ2本入っているぞ
「てんやの上天丼弁当」は海老2本がはいったちょっとリッチな内容。160円も値引きされるのは大きいですね。近くにてんやがある人はチェックしておきましょう！
（※文中の価格はすべて税込）
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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