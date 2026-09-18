【本日から】かつや、ご飯大盛無料に！ 100円割引券も併用できてめちゃお得

とんかつチェーン「かつや」は、本日より期間限定で「シルバーウィークキャンペーン」を開催します。

キャンペーン期間中は、丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料になります。さらに、100円割引券との併用も可能です。

※以下、再掲載となります。

とんかつチェーン「かつや」は、9月18日～23日の期間限定で丼・定食・お弁当のご飯大盛が無料になる「シルバーウィークキャンペーン」を開催します。



かつやでは通常、ご飯大盛は165円。キャンペーン期間中は、この追加料金が0円になります。店内飲食だけではなく、テイクアウトのお弁当も対象です。

さらに、かつやの利用時に配布される「100円割引券」との併用も可能。



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■シルバーウィークキャンペーン

・期間：9月18日～23日

・内容：丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料

・対象：国内の「かつや」

・「100円割引券」と併用可能

※単品のご飯は大盛無料の対象外

※一部店舗ではメニューや価格が異なる

※価格は税込

6日間限定、ご飯大盛165円→0円

100円引きも使えるのがうれしい

追加料金なく大盛ご飯でガッツリ食べられる6日間。いつもの100円割引券も使えるのもうれしいです。

対象メニューも丼・定食・お弁当と、ほぼ全メニューです。食欲の秋、無料のご飯大盛でブーストかけちゃいましょう。





・開始日：2026年9月18日

・終了日：2026年9月23日

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