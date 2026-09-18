【本日から】かつや、ご飯大盛無料に！ 100円割引券も併用できてめちゃお得
2026年09月18日 16時00分更新
とんかつチェーン「かつや」は、本日より期間限定で「シルバーウィークキャンペーン」を開催します。
キャンペーン期間中は、丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料になります。さらに、100円割引券との併用も可能です。
※以下、再掲載となります。
とんかつチェーン「かつや」は、9月18日～23日の期間限定で丼・定食・お弁当のご飯大盛が無料になる「シルバーウィークキャンペーン」を開催します。
かつやでは通常、ご飯大盛は165円。キャンペーン期間中は、この追加料金が0円になります。店内飲食だけではなく、テイクアウトのお弁当も対象です。
さらに、かつやの利用時に配布される「100円割引券」との併用も可能。
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■シルバーウィークキャンペーン
・期間：9月18日～23日
・内容：丼・定食・お弁当のご飯大盛（通常165円）が無料
・対象：国内の「かつや」
・「100円割引券」と併用可能
※単品のご飯は大盛無料の対象外
※一部店舗ではメニューや価格が異なる
※価格は税込
6日間限定、ご飯大盛165円→0円
100円引きも使えるのがうれしい
追加料金なく大盛ご飯でガッツリ食べられる6日間。いつもの100円割引券も使えるのもうれしいです。
対象メニューも丼・定食・お弁当と、ほぼ全メニューです。食欲の秋、無料のご飯大盛でブーストかけちゃいましょう。
・開始日：2026年9月18日
・終了日：2026年9月23日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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