マクドナルド「チーチー倍月見」も！ 35周年の月見シリーズがマジだった

まだ8月ですが、外食チェーンでは徐々に「月見」商品が登場してきています。

本日8月26日、マクドナルドでも今年の月見商品が発表されました。今年の月見はどうでしょう？ 発表会でいち早く実食してきました！

マックの月見、今年は「チーチー倍月見」も！

マクドナルドは、秋恒例の「月見ファミリー」全8商品を9月2日から期間限定で販売します。

今年は定番の「月見バーガー」「チーズ月見」に加えて、新作「炙り牛すき焼き風月見」も発売。

さらに注目したいのが、17時以降の夜マック限定で登場する新商品「チーズチーズ倍月見（チーチー倍月見）」です。

▲チーズチーズ倍月見（チーチー倍月見） 670円～

発表会では、「マクドナルドで不定期に販売している神出鬼没の商品『チーチー』と月見が合体し、さらに倍バーガーになった新商品」と説明されました。

では、「チーチー」と「月見」と「倍バーガー」が合体すると、いったいどんなバーガーになるのでしょうか。

中身を見てみると、100％ビーフパティが2枚。そこにチェダーチーズとホワイトチェダーチーズをそれぞれ1枚ずつ加え、国産たまご、スモークベーコン、トマトクリーミーソースを合わせています。

つまり、パティ2枚＋チーズ2枚（チェダー、ホワイトチェダー）＋たまご＋スモークベーコンという、かなり豪華な組み合わせです。

私は名前を聞いた瞬間、「チーチーダブチ」の月見版？ と思ったのですが、そうではありません。2種類のチーズを使った“チーチー”の要素を月見に取り入れ、さらにパティを2枚にしたバーガーなんですね。

さっそく食べてみました！

口に入れると、まずギュムッと2枚のパティの歯ごたえがきて、肉のうまみがしっかり。そこにプリッとしたたまごの食感と、チーズのコクが重なります。

パティ2枚の直球な肉感がありながら、たまごとチーズが加わることでリッチかつまろやか。具だくさんのサンドイッチを頬張るような食べ心地もあります。これはハマる！

そして、「チーチー倍月見」はオーソドックスなゴマ付きバンズを使用しているため、他の月見とは少し雰囲気が違い、いつものマックらしいバーガーの延長で楽しめるのもおもしろいです。こちらは夜限定ですよ！

新作は「炙り牛すき焼き風月見」

もうひとつの注目は、今年の新作「炙り牛すき焼き風月見」です。

開発担当者によると、昨年は「とろ旨すき焼き月見」を販売しましたが、今年はさらに新しい“すき焼き月見”を追求。

試行錯誤する中で、炙った牛肉の風味が力強い新しい月見にぴったりなのではないかと考え、開発に至ったそうです。

▲炙り牛すき焼き風月見 570円～

香ばしい炙り風味のすき焼きフィリングに、100％ビーフパティ、国産たまご、スモークベーコン、トマトクリーミーソースを合わせ、バターが香るふわもち食感のバンズでサンドしています。

食べてみると、なるほど、すき焼きフィリングの“香り”がいいですね～。

単に味を濃くするのではなく、牛肉を炙ったような香ばしさが加わることで、深みがある味わいになっています。

昨年の「とろ旨すき焼き月見」は、もっと濃厚で「すき焼き！」というわかりやすい味わいだったような記憶があるけど、今年は少し軽やかで、そのぶん炙りの香りが立って、トマトクリーミーソースともきれいに調和しています。

和風と洋風バーガーの中間のような絶妙な感じ！ たまごのやさしい風味もよく合います。

これは完成度が高い！ 発売後にも食べに行かなくては！

月見パイやシェイクも登場！ 全8商品

そのほかにも、定番の「月見バーガー」「チーズ月見」「月見マフィン」をはじめ、スイーツ、ドリンク、サイドメニューまで“月見ファミリー”がそろいます。

▲月見バーガー 460円～

▲チーズ月見 490円～

▲月見マフィン 420円～

1991年に登場したマクドナルドの「月見バーガー」は、今年で35周年。

今では飲食チェーン各社からさまざまな「月見」商品が登場し、グルメ業界全体で秋の風物詩となっていますが、マクドナルドの月見バーガーはその先駆けともいえる存在です。

35周年となる今年もかなり力の入ったラインアップ。

さらに今年は35周年を記念した“第2弾”の新商品も控えており、9月15日に詳細が発表される予定なんだとか。今年のマックの月見、まだまだ何かありそうで目が離せません！

※記事中の価格は税込み

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