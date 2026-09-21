【本日】ローソンに“お重モンブラン”！ 和栗を使って786円、これは贅沢すぎ

ローソンは、「一点突破すぎ！」「贅沢すぎ！」をテーマにした商品計13品を、9月22日から順次展開します（一部商品は本日9月21日スタート）。
贅沢すぎ！お重スタイルのモンブラン
節約志向に応える297円の“おかず1種類弁当”から、具材の品質や量にこだわった「贅沢すぎ！」シリーズまで、振り幅の大きなラインアップ。
中でも注目したいのが、9月21日からひと足早く登場する「贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗）」。熊本県産と茨城県産の和栗を使用した、お重スタイルのモンブランです。
▲贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗） 786円
熊本県産と茨城県産の和栗を使用したモンブラン。栗粉と甘さ控えめのクリームを合わせ、和栗の風味を引き立てたといいます。
「一点突破」「贅沢」のラインナップ
そのほか、「一点突破すぎ！」では具材を1種類に絞ることで、同サイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えた商品を用意。一方の「贅沢すぎ！」では、具材の品質や量にこだわった商品を揃えます。
商品は2週にわたって登場します。
【9月21日発売】
▲贅沢すぎ！肉づくし冷し中華 797円
焼豚、豚しゃぶ肉、豚バラチャーシューと3種類の肉をトッピングした冷し中華。国産小麦粉を使用した中華麺に、すっきりとした酸味のスープを合わせています。
▲贅沢すぎ！海鮮づくし上海風焼そば 797円
大きめの海老とイカをトッピングした上海風焼そば。オイスターソースを使用し、魚介の旨みを楽しめる味わいに仕上げたとのことです。
【9月22日発売】
▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ ぼだっこ（鮭） 297円
秋田県の伝統的な保存食である塩辛い鮭「ぼだっこ」だけをおかずにした弁当。少量でも塩味が強く、ごはんがすすむ仕立てとのことです。
▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん てりやきソーセージ 397円
てりやきソーセージをごはん一面に敷き詰めた弁当。てりやきだれがソーセージのおいしさを引き立てるといいます。
▲肉オールスター弁当 994円
厚切りとんかつ、ハンバーグ、「まんまる鶏」を盛り合わせた肉づくしの弁当。まちかど厨房導入店約1万店で販売します。
▲贅沢すぎ！ショコラパイコロネ ベルギーチョコ 300円
ショコラパイ生地に、ベルギーチョコを使用したチョコホイップを詰め、チョコチップとローストアーモンドを加えたコロネ。沖縄県では販売されません。
【9月28日発売】
▲贅沢すぎ！海鮮づくしペスカトーレ 797円
海老、イカ、あさりをトッピングしたペスカトーレ。オイスターソースとにんにくを加えた、魚介の旨みのあるトマトソースで仕上げています。
▲贅沢すぎ！肉づくし満腹濃厚豚ラーメン 797円
定番の「満腹濃厚豚ラーメン」に、豚バラチャーシュー、鶏チャーシュー、焼豚の3種類の肉をトッピング。肉づくしの食べ応えある一杯とのことです。
▲贅沢すぎ！しっとりラムレーズンサンド（北海道産発酵バター使用） 356円
北海道産発酵バターを使用したバタークリームとラムレーズンを、しっとり、ほろほろとした食感のビスケットでサンド。アルコール分を1％未満含みます。
【9月29日発売】
▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ キーマカレー（激辛） 297円
激辛のキーマカレーを少量添えた弁当。少ないおかずでごはんを食べ進めるという「一点突破」スタイルです。
▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん 焼とうもろこし 297円
ごはん一面に焼とうもろこしを敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけという弁当。醤油バターソースで仕上げています。
▲贅沢すぎ！ショコラパイシュー ベルギーチョコ 324円
パイ生地に、生チョコクリームとベルギーチョコレート入りの生チョコカスタードクリームを詰めたショコラシュー。沖縄県では販売されません。
これ、ひとつのキャンペーンなの？
297円のシンプルなお弁当から贅沢なお重モンブランまで、同じキャンペーンに詰め込まれているのが不思議です。
肉づくし、海鮮づくしのメニューもそろっているので、ちょっと贅沢したい日にチェックするのもいいですね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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