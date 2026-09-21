【本日】ローソンに“お重モンブラン”！ 和栗を使って786円、これは贅沢すぎ

ローソンは、「一点突破すぎ！」「贅沢すぎ！」をテーマにした商品計13品を、9月22日から順次展開します（一部商品は本日9月21日スタート）。

贅沢すぎ！お重スタイルのモンブラン

節約志向に応える297円の“おかず1種類弁当”から、具材の品質や量にこだわった「贅沢すぎ！」シリーズまで、振り幅の大きなラインアップ。



中でも注目したいのが、9月21日からひと足早く登場する「贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗）」。熊本県産と茨城県産の和栗を使用した、お重スタイルのモンブランです。

▲贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗） 786円

熊本県産と茨城県産の和栗を使用したモンブラン。栗粉と甘さ控えめのクリームを合わせ、和栗の風味を引き立てたといいます。

「一点突破」「贅沢」のラインナップ

そのほか、「一点突破すぎ！」では具材を1種類に絞ることで、同サイズの弁当と比べて価格を最大5割抑えた商品を用意。一方の「贅沢すぎ！」では、具材の品質や量にこだわった商品を揃えます。



商品は2週にわたって登場します。

【9月21日発売】

▲贅沢すぎ！肉づくし冷し中華 797円

焼豚、豚しゃぶ肉、豚バラチャーシューと3種類の肉をトッピングした冷し中華。国産小麦粉を使用した中華麺に、すっきりとした酸味のスープを合わせています。

▲贅沢すぎ！海鮮づくし上海風焼そば 797円

大きめの海老とイカをトッピングした上海風焼そば。オイスターソースを使用し、魚介の旨みを楽しめる味わいに仕上げたとのことです。

【9月22日発売】

▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ ぼだっこ（鮭） 297円

秋田県の伝統的な保存食である塩辛い鮭「ぼだっこ」だけをおかずにした弁当。少量でも塩味が強く、ごはんがすすむ仕立てとのことです。

▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん てりやきソーセージ 397円

てりやきソーセージをごはん一面に敷き詰めた弁当。てりやきだれがソーセージのおいしさを引き立てるといいます。

▲肉オールスター弁当 994円

厚切りとんかつ、ハンバーグ、「まんまる鶏」を盛り合わせた肉づくしの弁当。まちかど厨房導入店約1万店で販売します。

▲贅沢すぎ！ショコラパイコロネ ベルギーチョコ 300円

ショコラパイ生地に、ベルギーチョコを使用したチョコホイップを詰め、チョコチップとローストアーモンドを加えたコロネ。沖縄県では販売されません。

【9月28日発売】

▲贅沢すぎ！海鮮づくしペスカトーレ 797円

海老、イカ、あさりをトッピングしたペスカトーレ。オイスターソースとにんにくを加えた、魚介の旨みのあるトマトソースで仕上げています。

▲贅沢すぎ！肉づくし満腹濃厚豚ラーメン 797円

定番の「満腹濃厚豚ラーメン」に、豚バラチャーシュー、鶏チャーシュー、焼豚の3種類の肉をトッピング。肉づくしの食べ応えある一杯とのことです。

▲贅沢すぎ！しっとりラムレーズンサンド（北海道産発酵バター使用） 356円

北海道産発酵バターを使用したバタークリームとラムレーズンを、しっとり、ほろほろとした食感のビスケットでサンド。アルコール分を1％未満含みます。

【9月29日発売】

▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ キーマカレー（激辛） 297円

激辛のキーマカレーを少量添えた弁当。少ないおかずでごはんを食べ進めるという「一点突破」スタイルです。

▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん 焼とうもろこし 297円

ごはん一面に焼とうもろこしを敷き詰めた、おかずが焼とうもろこしだけという弁当。醤油バターソースで仕上げています。

▲贅沢すぎ！ショコラパイシュー ベルギーチョコ 324円

パイ生地に、生チョコクリームとベルギーチョコレート入りの生チョコカスタードクリームを詰めたショコラシュー。沖縄県では販売されません。

これ、ひとつのキャンペーンなの？

297円のシンプルなお弁当から贅沢なお重モンブランまで、同じキャンペーンに詰め込まれているのが不思議です。



肉づくし、海鮮づくしのメニューもそろっているので、ちょっと贅沢したい日にチェックするのもいいですね！

※記事中の価格は税込み

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