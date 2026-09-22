ローソン「肉オールスター弁当」ハンバーグにカツも、贅沢すぎ！

ローソンは、店内調理の“まちかど厨房”導入店にて「肉オールスター弁当」を本日9月22日に発売します。994円。
「贅沢すぎ！」をテーマにしたお弁当で、厚切りとんかつ、ハンバーグ、「まんまる鶏」を盛り合わせた肉づくしの内容です。
沖縄エリア、ナチュラルローソンでは販売がありません。
「贅沢すぎ！」「一点突破すぎ！」の異彩を放つ商品たち
本商品は、9月21日から順次販売開始した、「贅沢すぎ！」「一点突破すぎ！」をテーマにしたフェアの一環です。他にも9月21日／22日からは贅沢なショコラコロネに、反対に一点突破でシンプルな「ぼだっこ（鮭）」弁当などが登場しています。
【9月21日発売】
▲贅沢すぎ！肉づくし冷し中華 797円
焼豚、豚しゃぶ肉、豚バラチャーシューと3種類の肉をトッピングした冷し中華。国産小麦粉を使用した中華麺に、すっきりとした酸味のスープを合わせています。
▲贅沢すぎ！海鮮づくし上海風焼そば 797円
大きめの海老とイカをトッピングした上海風焼そば。オイスターソースを使用し、魚介の旨みを楽しめる味わいに仕上げたとのことです。
▲贅沢すぎ！お重モンブラン（和栗） 786円
熊本県産と茨城県産の和栗を使用したモンブラン。栗粉と甘さ控えめのクリームを合わせ、和栗の風味を引き立てたといいます。
【9月28日発売】
▲贅沢すぎ！海鮮づくしペスカトーレ 797円
海老、イカ、あさりをトッピングしたペスカトーレ。オイスターソースとにんにくを加えた、魚介の旨みのあるトマトソースで仕上げています。
▲贅沢すぎ！肉づくし満腹濃厚豚ラーメン 797円
定番の「満腹濃厚豚ラーメン」に、豚バラチャーシュー、鶏チャーシュー、焼豚の3種類の肉をトッピング。肉づくしの食べ応えある一杯とのことです。
▲贅沢すぎ！しっとりラムレーズンサンド（北海道産発酵バター使用） 356円
北海道産発酵バターを使用したバタークリームとラムレーズンを、しっとり、ほろほろとした食感のビスケットでサンド。アルコール分を1％未満含みます。
【9月22日発売】
▲一点突破すぎ！ごはんがすすむ ぼだっこ（鮭） 297円
秋田県の伝統的な保存食である塩辛い鮭「ぼだっこ」だけをおかずにした弁当。少量でも塩味が強く、ごはんがすすむ仕立てとのことです。
▲一点突破すぎ！敷き詰めごはん てりやきソーセージ 397円
てりやきソーセージをごはん一面に敷き詰めた弁当。てりやきだれがソーセージのおいしさを引き立てるといいます。
▲贅沢すぎ！ショコラパイコロネ ベルギーチョコ 300円
ショコラパイ生地に、ベルギーチョコを使用したチョコホイップを詰め、チョコチップとローストアーモンドを加えたコロネ。沖縄県では販売されません。
↓9月28／29日発売の商品はこちらの記事
ローソン297円“鮭だけ弁当”！ おかず1種類の「一点突破」
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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