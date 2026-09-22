ファミマがおいもだらけ！ 「おいも収穫祭」今年も掘ってきた【本日スタート】

今年もおいもの季節がやってきました！

ファミリーマートは9月22日より、さつまいもを使った商品14種類を展開する「ファミマのおいも収穫祭」を全国の店舗で開催しています。

ファミマで6年目の「おいも」祭り

今年の注目は？

秋といえばおいもですよね。ナベコもおいもが好きなので、この時期は気持ちが盛り上がります。



ファミリーマートでは2021年から毎年おいもフェアを開催していて、今年で6年目。ではでは、今年はどんなおいもがそろっているのでしょうか。編集部にサンプルが届いたのでチェックしてみました。

●ザクほろシュー（お芋クリーム） 254円

今年登場した「ザクほろシュー」のお芋アレンジです。

シューといえば、ふわっとした生地のイメージですが、「ザクほろシュー」は名前のとおり、クッキーのようなザクッと食感なんですよね。

ザクッと頬張ると、中には紅はるかを使ったお芋カスタードと、お芋風味のホイップクリームが。おお、いもいもしていますね。

お芋カスタードは、お芋そのもののようなねっとり、こっくりした味わい。一方、ホイップクリームは軽やかな甘み。2つが重なることで、重すぎずバランスがいいです。

何より生地のザクザク食感がいい！ 食感にメリハリがあるので、甘ったるく感じません。これはペロリ。おいしかったです。

●紅はるかの焼いも最中 225円

見た目がおいものアイスも。メーカーは井村屋です。

実はファミマのおいもフェアでは、2021年、2022年にも井村屋製造のおいも型アイスが登場していました。ここしばらくはフェアで見かけなかったので、おいも型アイスは久々の登場です。

焼いものような形をした最中の中には、紅はるかペーストを使ったおいもアイスとおいもあん。さらにチョココーチングがパキッと食感のアクセントになっています。

おいもあんとおいもアイスは、ほっこりと優しい甘さ。焼いもにそのままかじりついているような見た目で、食べていて楽しいです。

一時期、こういう焼いも型のアイスってよく見かけたような気がします。実際、気になって少し調べてみたら、2010年代半ばには各社から焼いも型のアイスがいろいろ登場していました。なんだか懐かしい！

●おいものパウンドケーキ 198円

そして、定番だけどやっぱりこれ！ おいものパウンドケーキです。

紅はるかの焼き芋ペーストを生地に練り込み、さらに紅はるかの角切りを加えた、おいも尽くしのパウンドケーキ。今年は焼き芋ペーストと角切りのおいもを昨年より増量したんですって。

しっとりとしたパウンド生地から、おいものほっこりとした甘みがじんわり。角切りのおいもは皮ごとなので、素朴な「おいも食べてる！」感があります。

これはフェア期間中に何度か食べておきたくなります。コーヒーにもぴったりでした。

●おいものカヌレ ～キャラメルソースがけ～ 285円

カヌレ好きには、これも外せない！

紅はるかのペーストを生地に練り込んだ、おいも仕立てのカヌレです。さらに天面にはキャラメルソースをとろり。

カヌレらしいむっちりとした食感に、おいものやさしい甘み。そこにキャラメルのちょっとビターな甘さが重なります。甘さ一辺倒ではなく、ちょっぴり大人向け。

そして、このかための食感がいいんですよね。生地をかみしめるごとに、素材のおいしさがじわっと。ワインのお供にもなりそうです。

●ピザサンド さつまいもチーズ 330円

そして、食事系も忘れてはいけません。

茨城県産の紅はるかに、ゴーダとモッツァレラの2種のチーズ、さらにハニーメープル入りのフィリングを合わせたピザサンドです。

食事系なので甘さはほどほどかと思いきや、食べてみると、これが正直かなり甘い！ おいもの甘みにハニーメープルの甘さが重なり、そこへチーズの塩気もしっかりやってきます。

甘い、しょっぱい、また甘い。両方が濃く押し寄せてきて、ちょっとギルティに感じるくらい。おいも×チーズの甘じょっぱさを思いきり楽しみたい時によさそうです。

このほかにも、パンやスイーツ、アイス、スナックなどがそろい、もっちり、ザクほろ、ねっとりと、食感もさまざま。

定番のおいも菓子から、甘じょっぱい食事系まで、今年も掘りがいがあります。ファミマへ、おいもを掘りに行け！



※価格は税込み表記です。

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