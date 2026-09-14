【本日から】ペッパーランチ「大盛→特盛」が値段そのまま！ 350円くらいお得

ホットパレットが運営するペッパーランチは、本日9月14日から9月18日までの期間限定で、「ビーフペッパーライス」の“お肉大盛”から“お肉特盛”へ増量する「特盛WEEK」を実施します。

系列ブランドであるペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグも対象です。

大盛→特盛へお値段そのままで増量

「ビーフペッパーライス」は、熱々の鉄板で、牛肉とごはんをペッパーの効いた特製ソースと混ぜて味わう、ペッパーランチの看板メニューです。

5日間限定の「特盛WEEK」では、そんなビーフペッパーライスの“お肉大盛”を対象に、値段そのままで“お肉特盛”に増量。ライスの量はS・M・Lの3種類から選べます。

◆対象商品（ライスサイズ別）

ビーフペッパーライス：S 1090円～／M 1140円～／L 1230円～

ランチセット：S 1170円～／M 1220円～／L 1310円～

※店舗により価格が異なる

◆実施店舗：ペッパーランチ、ペッパーランチPLUS、武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグの全店舗（東京競馬場店を除く）

※店舗により価格が異なります。テイクアウト・デリバリーは対象外。武蔵ハンバーグ、ロックスハンバーグは、アリオ川口店を除きランチメニューの増量対象外。

特盛が350円くらいお安くなる！

ちなみに通常のお肉特盛の価格を確認したところ、通常メニューの標準価格と比べると今回のキャンペーンでは350円前後お得になります。ただし、店舗によって価格が異なることもあるので、詳細は近くの店舗で確認してみましょう。

ひとりでガッツリいくのも、友人、家族と一緒に楽しむのもよさげ。連休前の5日間限定なので、今週をのりきるためにどうでしょう。



・終了日：2026年9月18日

※記事中の価格は税込み

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