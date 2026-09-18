【本日から】丸亀製麺「ひと口うどん」無料配布！ 2日間限定、全国で

丸亀製麺は本日9月18日と19日の2日間、全国の店舗で食べ比べ用の「ひと口うどん」を無料配布します。

2日間限定、「ひと口うどん」を無料配布

丸亀製麺では、茹でたうどんを商品の特徴に合わせて「釜抜き」と「締め」の2種類に仕立てています。

今回の無料配布では注文したうどんとは異なる仕立ての麺をひと口分提供。「釜抜き」と「締め」という、2種類のうどんの食感の違いを食べ比べできる企画で、丸亀製麺では初の試みです。

■食べ比べ用「ひと口うどん」無料配布

・実施日：9月18日、19日

・実施時間：終日（各店舗のラストオーダーまで）

・実施店舗：全国の丸亀製麺（一部店舗を除く）

・対象：店内でうどんを注文した人

・内容：「釜抜き」を注文すると「締め」、「締め」を注文すると「釜抜き」のひと口うどんを、うどん1杯につき1つ無料で提供

※店内飲食限定

「釜抜き」は、茹で上がった麺を釜から直接すくい上げる仕立て。麺の表面の毛羽立ちを残し、水分をたっぷり含んだふっくらとした状態で、ふわっとしたやわらかさともちもちした食感が特徴といいます。

一方の「締め」は、茹で上がった麺を冷水で締めることで麺が引き締まり、角やくびれが生まれるのが特徴。つるんとした喉ごしを楽しめるそう。

「釜抜き」と「締め」のうどんを食べ比べられる

同じうどんでも、釜から直接上げるか、冷水で締めるかでどれほど違うのか。無料で試せるお得な2日間！ お近くに丸亀がある人はチェックしてみて！

※記事中の価格は税込み

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