【本日】ガスト初、シャインマスカット×紅茶！ 爽やかスイーツ6品がスタート

ファミリーレストラン「ガスト」は、国産シャインマスカットを使用したスイーツを本日9月17日から発売します。10月21日まで。

ガスト初！ シャインマスカット×紅茶

今回、ガスト初のシャインマスカットと紅茶を組み合わせたスイーツが登場します。国産シャインマスカットを6粒分使用した贅沢パフェなど全6品が登場します。

▲紅茶香る フレッシュシャインマスカットのパフェ 1099円

国産シャインマスカットに、紅茶パイ、マスカットソース、ソフトクリーム、紅茶パイフレーク、ホイップクリーム、ヨーグルト、紅茶ゼリーを重ねた一品。フレッシュなシャインマスカットと紅茶の香りを組み合わせています。

▲紅茶香るフレッシュシャインマスカットのサンデー 769円

パフェより手軽なサンデーも登場。国産シャインマスカットに、紅茶パイや紅茶ゼリー、ヨーグルト、ソフトクリームなどを合わせています。

▲フレッシュシャインマスカットと紅茶ゼリー 439円

控えめな甘さの紅茶ゼリーとフレッシュなシャインマスカットを組み合わせた、爽やかな仕立てです。

シャインマスカットのミルフィーユやかき氷も

そのほか、ミルフィーユも登場。

▲フレッシュシャインマスカットのミルフィーユ 769円

サクサクのパイとジューシーなシャインマスカットに、マスカルポーネクリームやカスタードを合わせたミルフィーユ。

さらに、数量限定でシャインマスカットを使った純氷かき氷もラインナップします。

▲純氷かき氷シャインマスカット 989円

ほんのり甘酸っぱいマスカットソースと濃厚な練乳ソースを合わせ、シャインマスカットを楽しめる一杯。

▲純氷かき氷ミニシャインマスカット 659円

ミニサイズも用意されます。純氷かき氷2品は数量限定で、なくなり次第終了。。

1000円以下から楽しめる

シャインマスカットと紅茶って、ちょっと大人な組み合わせ。ガストでは初ということで、気になりますね。

パフェは国産シャインマスカットを6粒分使用したもので1099円。シャインマスカットのスイーツとしては比較的にお手頃感があります。今の時期だけのお楽しみなので、食べた～い！

※記事中の価格は税込み

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