あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第637回
【働くクルマ】昔よく見た「宮型霊柩車」の知られざる架装費用と奥深い秘密を徹底解剖
2026年05月06日 15時00分更新
クルマ好き女子の矢田部明子です。今回はちょっと変わったクルマが登場です。「横須賀霊柩 メモリーロードちかの」にて、宮型霊柩車を紹介します。
突然ですが……皆さん、霊柩車は大きく分けて4種類あるのをご存じでしょうか？ ざっと説明すると、以下の通りです。
後部に屋敷（輿・宮）型の飾りがついた車両を「宮型霊柩車」、欧米式の特別な装備装飾を施した特殊仕様車両を「洋型霊柩車」。ほかには、霊バス型、バン型が存在します。最近、街で見かけるのは欧米式がほとんどです。
私が子供の頃は、宮型霊柩車が主流だったのですが（地域によります）、近年は稼働が減り、横須賀市の場合は全体の0.1％くらいになっているそうです。横須賀市の場合、宮型霊柩車は取材させていただいたこの1台のみとのこと。
霊柩車の秘密 その1
神輿のデザインの意味
目を引くのは、言わずもがな金色の屋根でしょう。よく見ると、極楽浄土の世界観を表す“龍”や“鳳凰”が描かれています。また、仏教では尊い花とされている“蓮の花”が随所に散りばめられています。
蓮の花がモチーフになっているのは、その昔、亡くなった方を神輿に担いで埋葬していた経緯があるからです。宮型霊柩車には、その歴史が落とし込まれていると言われているそうです。
霊柩車は葬儀場から火葬場までの移動に使われますが、昔はクラクションを長めに鳴らすのが定番だったそうです。しかし、最近では近隣住民に配慮し、クラクションは鳴らさないケースもあるとのこと。
装飾には金箔が貼られているので、掃除する際にタオルでゴシゴシ拭いてしまうのはNG。優しく撫でるように拭くのが基本とのこと。
大変なのが銅製の屋根の維持で、白っぽいサビが出てきてしまうのだそうです。ベース車両は日産のプレジデントで、後席部分をカットし、宮を乗せています。
金額にすると、車両プラス1000万円ほどだそうです。お値段ですが、宮を作った際の木種や金属の割合などで変わります。また、通常よりも500～600kgほど重くなるため、足回りはかなり強化されています。
霊柩車の秘密 その2
2列目のドアの意外な活用法
扉を開けると、棺を乗せて運ぶレールが中央にあります。奥行きは2100mmほど。
棺を乗せる際は、ご遺族様を含めて5～6人で抱えてレールの上に乗せ、ピンでレールを固定します。棺のサイズは1800～1950mmに統一されています。
内装のデザインも外装と同様に龍と蓮となっています。天井には龍の絵、床は赤いじゅうたんが貼られています。
ドアを半分締めると、中の灯籠が消えるようになっています。
なお、霊柩車の御法度として「後戻りができない」という意味で、バックすることや、同じ道を戻ってくるのは良しとされていません。ですので、火葬場までの道とは異なる道で帰るようにしているのです。
2列目のドアはこのように開きます。ここはトランクとして使われ、スペアタイヤや雨除けのカバーを入れています。
霊柩車の秘密 その3
重量があるクルマゆえの乗りづらさ
後ろに壁があるので、リクライニングはできません。
重量があるので、揺れないように運転するのを心掛けているそうです。
以上、宮型霊柩車を紹介しましたが、いかがだったでしょうか？ この記事では基本的に押さえておきたいポイントを、動画ではさらに詳しく解説しているので、よろしければご覧下さい。
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