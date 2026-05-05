クルマはやっぱり3ペダルだろ、という人にうれしいお知らせです。EV化に邁進するポルシェから、MT仕様の911が登場したというので、ボクサー6（水平対向6気筒エンジン）をMTで操る歓びを体験してきました。

7速から6速へ！ 刷新された「992型・後期モデル」のMT仕様

「え？ 前もあったのでは？」と思われるかもしれませんが、ありました。もちろんASCII.jpでも紹介しています（ポルシェ「911」でイチバン楽しくて買いなモデルはカレラTと断言したい！）。

ですが、以前紹介したのは992型の前期型。今回のモデルは992型の後期型なのです。

「いやいや、前期型とか後期型の違いがあったとしても、似たようなモノでしょ？」と言われそうですが、何が違うかといえばトランスミッションが7速から6速へと刷新しているのです！

992の後期型ですが、最大のトピックスはハイブリッド化であることに異論を挟む余地はありません。ASCII.jpでも筆者の一般道レポートのほか、西川昇吾氏によるサーキットレビューも掲載。昨年末のカー・オブ・ザ・イヤーでも「2025-2026 テクノロジー・カー・オブ・ザ・イヤー」を受賞するなど、911のハイブリッド化は大きな出来事だったのです。

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ハイブリッド化された911は、911ターボに肉薄する性能ながら街乗りの快適さ（911としては）も獲得。やはり最新のポルシェは最高のポルシェであることを実証しました。ですが技術としては正しくても、運転の楽しさは別の話。

やっぱり左足と左手を動かさないとクルマは面白くないという人に向けたのが、本稿で紹介する911 カレラTの6MT仕様車というわけです。

911 カレラTはどんなクルマかというと、標準グレードから遮音板や断熱材を減らし、ガラスを軽くして、さらに後席も取っ払うなど、ドンガラとまでは言わないまでも徹底した軽量化モデル。ちなみに無償オプションで後席を取り付けてくれるようですが、走りを楽しみたいならナシを選ぶのが本道でしょう。

そして、今回のカレラTからAT設定がなくなりました。その代わりに用意されたのが、なんとカブリオレ。オープンエアーの911をMTで楽しむなんて、最高のぜいたくではありませんか。「いやいや、ポルシェでオープンエアー＆MTならボクスターがあるだろ」と突っ込まれそうですが、予定通りなら次のボクスターはBEV（電気自動車）です。よって今後オープンでMTが楽しめるポルシェはカレラTのみ、ということになるかもしれないのです。

そんなカレラTの価格は2060万円！ カブリオレモデルにいたっては2262万円！（2026年5月現在）。これにオプションを付けると、都内近郊の中古マンションが買える金額に……。いやはや、ぜいたく極まりありません。

394馬力のボクサー6と

こだわりの木製シフトノブ

ボディーサイズは全長4545×全幅1850×全高1290mmで、ホイールベースは2450mm。車重は1510kg。前モデルと比べると全長が15mm伸長するも、全幅が2mm短縮。全高が3mm下がりました。ノーマルのカレラよりも10mmほど車高が低くなっているのは同様のようです。

室内を見ると、スタートスイッチが押しボタン式になったことと、フルLCDメーターになったことなど、992後期型の特徴を全て引き継いでいます。

そして、MTのシフトノブは木製！ 金属製だと夏は暑くて触れないのですが、木製ならそれほどアチアチにはならないのが良いところ。「だったらハンドルも木製にしてくれれば」とも思ったのですが、こちらは革製で、オプションでも設定はない様子。手汗で滑るとか色々あるのでしょう。

相変らずエンジンの姿を拝むことはできませんが、3L 水平対向6気筒ターボを搭載。最高出力は394馬力、最大トルクは45.9kgf・mと強力です。ちなみに前期型の最高出力は385馬力でしたので、約10馬力パワーアップしています！