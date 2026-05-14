ついに出た“ちょうどいいランクル”！ トヨタ「ランドクルーザーFJ」発売

ランドクルーザーに新シリーズ“FJ”を追加

TOYOTAは5月14日、ランドクルーザーに新型車「ランドクルーザー“FJ”」シリーズを追加し、発売した。ランドクルーザーはこれまで“300”“70”“250”の3シリーズを展開してきたが、新たに“FJ”を加えることで、より扱いやすいサイズの選択肢を用意する。価格はVXグレードで450万100円。月販基準台数は1300台としている。

“FJ”の車名には、ランドクルーザーに自分らしく楽しむ自由「Freedom＆Joy」という価値を付与し、ランクルを未来へつなぐという意味が込められている。TOYOTAは「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」としており、日常シーンでも扱いやすいサイズと、ランドクルーザーが培ってきた信頼性・耐久性・悪路走破性の両立を図った。

小さくなってもランクル！

ラダーフレームと悪路走破性を継承

ランドクルーザー“FJ”は、耐久性に優れたラダーフレーム構造を採用する。悪路でも高い信頼性を持つIMVシリーズで鍛えたプラットフォームをボディサイズに合わせて刷新し、ホイールベース短縮とブレース追加により、フレーム横方向の剛性を高めた。ホイールアーティキュレーション、タイヤの浮きづらさにも配慮し、ランドクルーザーに求められる悪路走破性を確保している。

ボディサイズは全長4575mm、全幅1855mmで、“250”シリーズに比べて全長は350mm、全幅は125mm短い。ホイールベースも“250”シリーズ比で270mm短い2580mmとし、最小回転半径は5.5mとした。

パワートレーンは、最高出力120kW（163PS）、最大トルク246N・m（25.1kgf・m）の2.7L直列4気筒ガソリンエンジン「2TR-FE」と、6 Super ECTを組み合わせる。駆動方式はパートタイム4WD。WLTCモード走行燃費は8.7km/Lとしている。ダウンヒルアシストコントロール、ヒルスタートアシストコントロール、電動リヤデフロックも採用し、駆動力・制動力の制御によってオフロード走行時の安定性を高めている。

スクエアな外観と大容量ラゲージ

カスタム用品も設定

外観は、歴代ランドクルーザーが重視してきた居住性と積載性を意識したスクエアなキャビンを継承しつつ、サイコロをモチーフにした直方体ボディを採用した。

フロントとリヤには力強いバンパーと張り出したフェンダーを組み合わせ、ヘッドランプとリヤコンビネーションランプにはコの字デザインを採用する。ボディカラーは「スモーキーブルー」「オキサイドブロンズメタリック」など、全5色を設定した。

室内は2列シート5人乗りで、リヤシートには前後スライド、リクライニング、バックボード付きの6:4分割可倒式を採用する。ラゲージスペースはリヤシート使用時でも荷室長735mm、荷室高1030mm、容量795Lを確保し、リヤシート格納時は荷室長最大1480mm、容量1607Lとなる。

販売店装着オプションとして、ボディデカールやモールパネルなどを組み合わせる「Playfulセット」を用意するほか、一部販売店限定でARB製のルーフラック、スキッドプレート、ロックレールなどもトヨタ純正用品として設定する。標準のまま乗るだけでなく、自分好みに仕立てる余地を残している点も“FJ”の特徴となる。

KINTOでも取り扱い

電動モビリティ「LAND HOPPER」も予告

ランドクルーザー“FJ”は、クルマのサブスクリプションサービス「KINTO」でも5月14日から取り扱いを開始した。月額料金は3万8390円からで、KINTO公式サイトおよび全国のトヨタ販売店で申し込みを受け付ける。また、35歳以下を対象とする「U35 はじめてのクルマおためしキャンペーン」の対象車種にも含まれる。

あわせてトヨタは、電動パーソナルモビリティ「LAND HOPPER」を2027年春以降に発売予定であることも明らかにした。

前輪2輪構造により低速から高速まで安定した走行を目指すもので、コンパクトに折りたたんでクルマに積載できる。ランドクルーザーでたどり着いた先のトレイルや、旅先でのツーリングなど、移動の楽しみを広げるモビリティとして位置づけている。

ランドクルーザーは、2026年3月時点でLEXUS LX、GXを含めた累計販売台数が1240万台に達している。新たに加わった“FJ”は、扱いやすいサイズと本格的な悪路走破性を組み合わせることで、ランドクルーザーの選択肢をさらに広げるモデルとなる。