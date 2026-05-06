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あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第636回

後席も荷室も我慢しない！ FIAT500の魂を受け継ぐ5ドアSUV「600（セイチェント）」がめちゃ優秀

2026年05月06日 12時00分更新

文● 栗原祥光（@yosh_kurihara）　編集●ASCII

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FIAT／600ハイブリッド（写真・取材のグレードはラ・プリマ／434万円）

500譲りの愛らしさと、使い勝手の良いBセグサイズ

　FIATといえばチンクエチェント（500）を思い浮かべる人も多いのでは？ ですが日本向けの生産はすでに終了。その代わりと言っては何ですが、魅力的なコンパクトSUVが届きました。それが、「セイチェント（600）」です。

　丸っこくて愛らしいフォルムに、500eにも似た「ジト目」のフロントマスク。とてもキュートなクルマです。ボディーサイズは全長4200×全幅1780×全高1595mmと、トヨタのヤリスクロス、アウディのQ2に近い大きさで、価格はアウディ Q2に近い434万円です。

　パワートレインは1.2L 直3ターボエンジンにモーターの組み合わせ。リチウムイオンバッテリーの容量は0.89kWhということなので、モーターを補助的に使うマイルドハイブリッド動作です。ですが、30km/hまでなら電気だけで走行できるとのこと。最高出力はエンジンが136馬力、これにモーター22馬力のシステム出力145馬力が公称値。

　燃料はハイオクのみで、タンク容量は44L。燃費はWLTCモードで23.2km/Lということなので、1回の給油で1020.8km走行できる、という計算になります。

「500」とは雲泥の差！ 実用的になった広大なラゲッジ

　バックドアを開くと、容積385Lの容積のある荷室が姿を現わします。チンクエチェントの狭い荷室から比べると、雲泥の差といえるでしょうか。ライバルと比べると、わずかに容積が少ないようです。

　後席を倒せば荷室容積が大幅に拡大。フルフラットにはなりませんが、実用の面で問題はないでしょう。

　後席はポップなインテリア。BセグメントSUVですので狭いですが、チンクエチェントの時に比べれば天国です。何より5ドアですから乗降しやすいのも魅力です。シートにはFIATとステッチが描かれていました。USBはType-Cを1系統用意。

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