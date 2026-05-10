あのクルマに乗りたい！ 話題のクルマ試乗レポ 第639回
「日本でも売って！」マツダの海外専売SUV＆EVを試乗して見えた、仕向地ごとの見事な味付け
2026年05月10日 12時00分更新
世界で活躍する国産自動車メーカー。その中には日本で販売していないクルマは数多くあります。今回、日本で販売していないマツダ車に乗る機会があったので、紹介します！
【CX-90】威風堂々のフラッグシップ
まずは北米向けに開発されたCX-90。その名のとおり、CX-60やCX-80が属するラージ商品群のトップエンドモデルであり、マツダのフラッグシップモデルになります。北米での販売価格は5万7270ドル（約900万円）とのこと。
CX-80も大きなSUVですが、CX-90はさらに大きく、全長5100×全幅1994mm。「お前はランクルかメルセデスGLEか？」と思うほど。CX-80よりもフェンダーが張り出しているようで、それが威風堂々という印象を与えます。フラッグシップは偉そうでないとね！
車内はCX-80に似ているのですが、大きいだけあって中は広々。3列目もゆとりがありますし、2列目もゆったり快適。
1列目もCX-80に似ているのですが、さらに幅が広いのでゆったりゆったり。体がアメリカンサイズの筆者は、一発で気に入ってしまいました。
エンジンは3.3Lの直6ガソリンターボ。最高出力340馬力を誇ることもあってか、静かでトルクフル。振動も少なく「このエンジンでスポーツカーを作ってよ」と思ったのは言うまでもありません。
走りも威風堂々。CX-80よりも落ち着きがある乗り心地で好印象。どこかグランドチェロキーと似たところがあり、日本で売られているマツダ車とは一線を画す、輸出元に合わせた乗り味に仕上げているところに感心しました。
【CX-50】このエンジン音、どこかで聞いたことがあるゾ
続いてCX-50。こちらも北米向けの車両として開発された、オフロードやアウトドアを意識したクルマです。価格は4万2540ドル（約666万円）。
こちらは5人乗りということもあり、全長は4720mmと普通のミドルクラスSUVサイズ。なのですが、全幅は1920mmとCX-60よりも30mm幅広。アウトドアテイストを強めた意匠は、確かに日本で販売するマツダ車にはないものです。
感心したのは荷室の広さ。とにかくデカく背が高い！ アウトドアを好む人向け、という話に納得です。
室内は若々しさとマツダらしさが同居した印象。幅広ボディーなので、CX-60と同じくらいの広さがあります。
エンジンは2.5Lの直4ハイブリッド。マツダって2.5Lの直4ハイブリッドを作っていたっけ？ と思いながら乗ってみると……、これが愛知県産ハイブリッドと同じ音がするではありませんか！ でも、アクセルのフィールや回生ブレーキの感じはマツダそのもの。足回りセッティングはCX-60に似ていますが、こちらの方がもっと柔らかい印象です。CX-60とは異なる個性に、コレはコレでアリだぞ、と。
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