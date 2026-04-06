トヨタ「ランドクルーザー250」ガソリン車を改良 盗難対策が“標準装備”に

トヨタは2026年4月3日、ランドクルーザー“250”シリーズのガソリン車を一部改良して発売した。ディーゼル車については2026年12月以降の発売を予定している。
今回の改良で軸になっているのは、VXグレード（ガソリン車）における安全機能と盗難防止機能の標準設定化だ。
安全面では、トヨタチームメイト（アドバンストドライブ〈渋滞時支援〉）とドライバーモニターに加え、緊急時操舵支援、フロントクロストラフィックアラート、レーンチェンジアシストなど、Toyota Safety Senseの機能拡張に関わる装備が盛り込まれた。
盗難対策の強化が大きな焦点
防犯面では、スマートキー測距システムとT-Connect マイカー始動ロックが標準装備とされた。人気SUVであるランドクルーザー系は盗難対策への関心も高く、今回の改良では、日常の利便性だけでなく、車両保護を意識した商品強化も前面に出ている。
あわせて、室内装備も見直された。公式画像では運転席8ウェイパワーシート、助手席4ウェイパワーシート、運転席シートポジションメモリーが改良項目として示されている。
新色や丸目ヘッドライト設定も見直し
エクステリアでは、VX向けにニュートラルブラックとサンドのボディーカラーが追加され、丸目型Bi-Beam LEDヘッドランプもメーカーオプションとして設定された。
従来から意匠面で注目を集めやすかったランドクルーザー“250”だけに、装備の強化だけでなく、選択肢の拡充も今回の改良ポイントといえる。
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