お気に入りの機械式時計を腕に巻く喜びと、最新スマートウォッチの便利さ。どちらか一方を選ぶのではなく、両方を同時に手に入れられる画期的なアイテムがあります。

スマートフォンを使う私たちにとって、通知の確認や電子決済ができるスマートウォッチは便利なツールです。しかし、時計好きにとっては「毎日同じデジタル時計を着けなければならない」というジレンマがつきまといます。せっかく集めたお気に入りの機械式時計やアナログ時計の出番が減ってしまうのは、スマートウォッチのデメリットと言えます。その悩みをスマートに解消してくれるのが、バックル部分にスマートウォッチの機能を集約した「wena」シリーズです。