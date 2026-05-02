あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第114回
augment AI／GREEN FUNDING「wena X」
俺ならApple Watchよりこっち！ 愛用の腕時計を最新スマートウォッチに変える神バンドを発見
2026年05月02日 17時00分更新
お気に入りの機械式時計を腕に巻く喜びと、最新スマートウォッチの便利さ。どちらか一方を選ぶのではなく、両方を同時に手に入れられる画期的なアイテムがあります。
スマートフォンを使う私たちにとって、通知の確認や電子決済ができるスマートウォッチは便利なツールです。しかし、時計好きにとっては「毎日同じデジタル時計を着けなければならない」というジレンマがつきまといます。せっかく集めたお気に入りの機械式時計やアナログ時計の出番が減ってしまうのは、スマートウォッチのデメリットと言えます。その悩みをスマートに解消してくれるのが、バックル部分にスマートウォッチの機能を集約した「wena」シリーズです。
【目次】この記事で書かれていること：
wena Xを購入する3つのメリット
1）カラー化と本格機能への進化
2）ジェスチャー操作でより快適に
3）愛用の時計がそのまま最新機に
購入時に確認したい2つのポイント
1）ラグ幅と時計のサイズ感に注意
2）バックル部特有の操作と傷つき
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第113回
PCこれはカッコ良すぎるゲーミングチェア！ ASUS「ROG」ブランドらしい逸品
-
第112回
スマホ【書き味スゴすぎ】電子ペーパーのイメージ覆しまくりな超絶メモ端末 チャレンジする価値あり
-
第111回
AV【謎の中国メーカー製】上を向いてるスピーカーを試してみた！デスク上で立体音響できるってマジか？
-
第110回
PC【手のひらPC】Core i9搭載の凄いパソコン見つけた！ 全てがハイスペック過ぎる「ACEMAGIC M5」
-
第109回
PC小型PCの新たなロマン！うっすいのにデスクトップグラボ搭載の高性能、「アトマン」を試してみた
-
第108回
スマホ【激安】3万円全部入りアンドロイド再び 今回は本物の防水にFeliCa入り
-
第107回
ウェアラブル俺はApple Watchよりこっち！ ミリタリーデザインなのにランニング機能満載でひと目惚れ
-
第106回
スマホ【E-Ink電子メモ】iPadでも紙でもダメだった俺の終着駅、思考のスピードがバグるほど上がる！
-
第105回
スマホ半年後のiPhoneよりも上か？ 折り目のない折りたたみスマホ、ペン入力も対応でライバルたちを一気に追い越す
-
第104回
PC最大44℃ダウンだと⁉ 激熱ゲーミングノートを強制冷却するFLYDIGIの尖りすぎなクーラーを試してみた
- この連載の一覧へ