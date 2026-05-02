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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第114回

augment AI／GREEN FUNDING「wena X」

俺ならApple Watchよりこっち！ 愛用の腕時計を最新スマートウォッチに変える神バンドを発見

2026年05月02日 17時00分更新

文● ドリまつ／三宅／ASCII　編集● ASCII

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wena X

augment AI「wena X」

　お気に入りの機械式時計を腕に巻く喜びと、最新スマートウォッチの便利さ。どちらか一方を選ぶのではなく、両方を同時に手に入れられる画期的なアイテムがあります。

　スマートフォンを使う私たちにとって、通知の確認や電子決済ができるスマートウォッチは便利なツールです。しかし、時計好きにとっては「毎日同じデジタル時計を着けなければならない」というジレンマがつきまといます。せっかく集めたお気に入りの機械式時計やアナログ時計の出番が減ってしまうのは、スマートウォッチのデメリットと言えます。その悩みをスマートに解消してくれるのが、バックル部分にスマートウォッチの機能を集約した「wena」シリーズです。

【目次】この記事で書かれていること：

wena Xのメリットと注意点

wena Xを購入する3つのメリット
1）カラー化と本格機能への進化
2）ジェスチャー操作でより快適に
3）愛用の時計がそのまま最新機に

購入時に確認したい2つのポイント
1）ラグ幅と時計のサイズ感に注意
2）バックル部特有の操作と傷つき

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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