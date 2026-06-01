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あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第143回

Google「Fitbit Air」

【超気持ちいい】5.2gで超軽スマートバンドなら光らなくて超快適だぞ！

2026年06月01日 17時00分更新

文● Y.D／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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Google「Google Fitbit Air」

　スマートウォッチって、便利なはずなのにたまに“疲れるな”と感じるとき、ありませんか？

　通知が来るたびに画面を見てしまう。

　寝る前にもつい心拍数や睡眠スコアを確認してしまう。

　「健康のため」に買ったはずなのに、逆にデジタルに振り回されている感覚を覚えたことがある人もいるんじゃないでしょうか。

　そう思ったことがあるあなたに、ピッタリの製品が登場しました。Googleの「Google Fitbit Air」です。

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