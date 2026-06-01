スマートウォッチって、便利なはずなのにたまに“疲れるな”と感じるとき、ありませんか？

通知が来るたびに画面を見てしまう。

寝る前にもつい心拍数や睡眠スコアを確認してしまう。

「健康のため」に買ったはずなのに、逆にデジタルに振り回されている感覚を覚えたことがある人もいるんじゃないでしょうか。

そう思ったことがあるあなたに、ピッタリの製品が登場しました。Googleの「Google Fitbit Air」です。

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