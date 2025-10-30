あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第165回
ガーミン「Instinct Crossover AMOLED」
全然スマートじゃないスマートウォッチ登場！ガーミンの「Instinct Crossover AMOLED」がタフネス仕様で面白い
2025年10月30日 17時00分更新
スマートウォッチというと、通知や健康管理ができる“便利なガジェット”を思い浮かべる人が多いと思います。けれど、ガーミンの「Instinct Crossover AMOLED」はその常識を軽く吹き飛ばしてきます。
アナログ針を備えたタフネスウォッチでありながら、搭載された機能は登山、潜水、睡眠トラッキング、ストレス測定、GPSナビゲーション、LEDライトなどなど、いくら文字数制限がないWeb記事でも書ききれないほど。もはや“全部入り”という言葉がぴったりの一本です。可能な範囲で詳しく紹介していきましょう。
【目次】この記事で書かれていること：
「Instinct Crossover AMOLED」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）やっぱり時計は針が一番見やすい――シリーズ初のハイブリッド表示
2）もはや「何ができないのか」が分からないほどの機能数
3）サファイアガラス×ステンレスベゼルの時計フェイスがタフネスを裏付ける
購入時に注意したい2つのポイント
1）タッチ操作非対応、物理ボタンオンリーの潔さ
2）多機能すぎて“宝の持ち腐れ”になる可能性も
■Amazon.co.jpで購入
この連載の記事
-
第164回
トピックス【防災対策】一家に1台なら絶対このラジオ！ 手回し充電でスマホにも給電できる優等生だ！
-
第163回
PCここまで赤いノートPC見たことある？ マウスが作ったインパクトありすぎゲーミングノートを見る！
-
第162回
PC普通に欲しいノートPC、849gと軽いのにポートも充実、カラーもいけてるdynabook
-
第161回
トピックス売り切れ続出、もこもこAIペットで俺のメンタルが回復するなんて！
-
第159回
デジカメコンデジ界のSwitch 2!? 買いたくても買えないカメラ「GR IV」がついに発売
-
第159回
PC「いつものように変わらない」14インチレッツノート、トレンドよりも伝統
-
第158回
スマホ子どもが乗るファミリカーに必須！ 月1100円で動画再生にカーナビと車の中でネット使い放題になる専用ルーターが買い
-
第157回
トピックス価格据え置きで大幅アップデート！大満足したスキャンスナップの実力をテストしてみた
-
第156回
トピックスiPhone Airで使いたい最薄級モバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank」
-
第155回
スマホバッテリー＆スピーカー内蔵でこれ1台でどこでもDJ！ こだわり抜かれたDJマシンをテストするぞ！
- この連載の一覧へ