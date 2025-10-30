このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第165回

ガーミン「Instinct Crossover AMOLED」

全然スマートじゃないスマートウォッチ登場！ガーミンの「Instinct Crossover AMOLED」がタフネス仕様で面白い

2025年10月30日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

　スマートウォッチというと、通知や健康管理ができる“便利なガジェット”を思い浮かべる人が多いと思います。けれど、ガーミンの「Instinct Crossover AMOLED」はその常識を軽く吹き飛ばしてきます。

　アナログ針を備えたタフネスウォッチでありながら、搭載された機能は登山、潜水、睡眠トラッキング、ストレス測定、GPSナビゲーション、LEDライトなどなど、いくら文字数制限がないWeb記事でも書ききれないほど。もはや“全部入り”という言葉がぴったりの一本です。可能な範囲で詳しく紹介していきましょう。

【目次】この記事で書かれていること：

「Instinct Crossover AMOLED」のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）やっぱり時計は針が一番見やすい――シリーズ初のハイブリッド表示
2）もはや「何ができないのか」が分からないほどの機能数
3）サファイアガラス×ステンレスベゼルの時計フェイスがタフネスを裏付ける

購入時に注意したい2つのポイント
1）タッチ操作非対応、物理ボタンオンリーの潔さ
2）多機能すぎて“宝の持ち腐れ”になる可能性も

まとめ
詳細スペック情報

