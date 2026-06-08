防犯カメラというと数万円するものや、設置工事が大変な製品をイメージする人も多いかもしれません。しかし最近は、手軽に設置できて機能が充実したモデルが増えています。

今回オススメしたい防犯カメラは、水平360度やオートトラッキングといった機能を搭載しながら、ソーラーパネルで自家発電ができるのが特徴です。

それでいて価格は約1万5000円。「安全が1万円台で買える時代になったのか！」と感じたほどです。この金額で安全・安心が買えるのなら、安い買い物でしょう！

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