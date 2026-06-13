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Amazon「Kindle Scribe Colorsoft」
【カラーE-Ink】俺はiPadよりこっち！「気が散る」問題解消の「読書＆メモ特化」Kindel端末
2026年06月13日 17時00分更新
スマホやタブレットって便利だけど、ピコンと鳴る通知が多すぎて読書や考え事に集中できないこと、ありませんか？
豊富な機能がかえってノイズになるという悲しい状態です。
そんな人こそ、あえて機能を絞った「専用端末」です。読書端末として設計されているKindleは、文字が見やすく、薄型で、自分の世界にドップリと没頭することができます。
そんなKindleには、手書き文字入力にも対応した上位モデル「Kindle Scribe」があるのをご存知でしょうか？ 紙の質感を思わせるソフトで適度に摩擦感のあるか着心地と追従性の高い滑らかさ。そして、新モデルでは、シンプルな白黒画面からついにカラー化まで遂げました。
本の中の図版やグラフも一目で見やすくなった11インチの大型モデルの登場です。本を読むのが大好きで、じっくりノートにアイデアを書き留めながら自分と向き合いたい。そんな人にぴったりな最強の道具が「Kindle Scribe Colorsoft」です。
「思考の道具」の魅力を、分かりやすくたっぷりお届けします！
■Amazon.co.jpで購入
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