スマートウォッチ選びで、結局一番大事なのは「使い続けられること」ではないでしょうか。多機能すぎてバッテリーが1日しか持たなかったり、屋外で見えにくかったりすると、次第に腕から外れてしまいがちです。そんな中で登場した「Amazfit Active Max」は、その使いやすさに特化した一台です。

上位モデル「Balance 2」ほどの至れり尽くせりな機能は不要。でも、日常の通知やGPS、そしてオフラインマップは外せない。そんな実利重視の層にとって、本製品は魅力的な選択肢です。しかし、驚異的なスペックの裏には、大画面ゆえの装着感や、上位機との明確な仕様差といった事前に知っておくべき点も存在します。筆者が実際に触れて感じた、期待と現実のギャップを紐解きます。

