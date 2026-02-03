あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第34回
Zepp Health Corporation「Amazfit Active Max」
【神コスパ】25日充電不要の最新スマートウォッチに欠点はあるのか？
2026年02月03日 17時00分更新
スマートウォッチ選びで、結局一番大事なのは「使い続けられること」ではないでしょうか。多機能すぎてバッテリーが1日しか持たなかったり、屋外で見えにくかったりすると、次第に腕から外れてしまいがちです。そんな中で登場した「Amazfit Active Max」は、その使いやすさに特化した一台です。
上位モデル「Balance 2」ほどの至れり尽くせりな機能は不要。でも、日常の通知やGPS、そしてオフラインマップは外せない。そんな実利重視の層にとって、本製品は魅力的な選択肢です。しかし、驚異的なスペックの裏には、大画面ゆえの装着感や、上位機との明確な仕様差といった事前に知っておくべき点も存在します。筆者が実際に触れて感じた、期待と現実のギャップを紐解きます。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
Amazfit Active Maxを購入する3つのメリット
1）日常使いに必要な機能を厳選、高精度GPSとオフラインマップを搭載
2）条件付きながら強力な「25日スタミナ」と、日中も鮮明な「3000nit」の輝度
3）1.5インチの大画面AMOLEDがもたらす、圧倒的な視認性
購入時に確認したい2つのポイント
1）上位モデル「Balance 2」とのハードウェア・素材の差
2）通話機能の仕様制限と、ストレージ容量の注意点
この連載の一覧へ