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プリンストン「EDIFIER M90」

パソコンのスピーカーに迷ったら絶対これ！4万円台で10万円級の音、マジチート

2026年06月07日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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EDIFIER「EDIFIER M90」

　パソコンのスピーカー選びって、本当に迷いますよね。低価格なもので妥協するか、それとも思い切って10万円超えの高級機に行くべきか……。 　

　そんな「デスク上のオーディオ沼」に悩むすべての人に、今もっとも注目してほしいブランドがあります。それがEDIFIERです。

　同社の「M60」はハイレゾ対応（LDAC）による高解像度サウンド、USB Type-CやBluetoothなど多彩な入力方式、そして66Wの迫力ある音圧、それを2万円台という高コスパで実現した製品でした。

　「コンパクトPCスピーカーの正解は、もうこれでいいじゃないか」と満足する人もいたのではないでしょうか？

　だけど、新たに登場したその後継機「M90」は、さらなる進化を遂げて帰ってきました。「え、これ下手したら10万円クラスじゃね？」と値段を2度見するほどの衝撃。その理由を次のページから解説していきます。

次ページ：4万円台で10万円級にも負けない入出力系の進化

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