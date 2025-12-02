スマートウォッチと言って、多くの人が思い浮かぶ製品は「Apple Watch」であることは間違いないでしょう。しかし、日々の生活やスポーツ、アウトドアでとことん使い込みたいユーザーには、Apple Watchとは異なる進化を遂げた「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」もオススメしたいです。

本機は標準的な使用条件で最大21日間ものバッテリー持ちを実現し、「1日1回充電」という常識を忘れて使えます。さらに、アウトドアやトレーニングで役立つ充実した計測機能、高級感のあるチタン合金ケースやサファイアガラスの素材など、スマートウォッチでありながら「本格的な腕時計」の上質さも兼ね備えています。

Apple Watchのようなアプリ連携やキャッシュレス決済機能は若干欠けるものの、「とにかく腕に着けっぱなしでストレスなく使いたい」「アウトドアイベントや旅行・出張のたびに充電を気にしたくない」といった需要に応えてくれるのが、このHUAWEI WATCH GT 6 Proです。

今回の記事では、ほかのモデルにない魅力を解説しながら、実際に初心者が使ったときに感じるメリットや注意点も紹介します。

■Amazon.co.jpで購入