あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第199回

ファーウェイ「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」

俺ならApple Watchよりこっち！ 1回充電で21日間バッテリー持ちだけじゃない魅力を紹介

2025年12月02日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／岡本／ASCII　編集●ASCII

　スマートウォッチと言って、多くの人が思い浮かぶ製品は「Apple Watch」であることは間違いないでしょう。しかし、日々の生活やスポーツ、アウトドアでとことん使い込みたいユーザーには、Apple Watchとは異なる進化を遂げた「HUAWEI WATCH GT 6 Pro」もオススメしたいです。

　本機は標準的な使用条件で最大21日間ものバッテリー持ちを実現し、「1日1回充電」という常識を忘れて使えます。さらに、アウトドアやトレーニングで役立つ充実した計測機能、高級感のあるチタン合金ケースやサファイアガラスの素材など、スマートウォッチでありながら「本格的な腕時計」の上質さも兼ね備えています。

　Apple Watchのようなアプリ連携やキャッシュレス決済機能は若干欠けるものの、「とにかく腕に着けっぱなしでストレスなく使いたい」「アウトドアイベントや旅行・出張のたびに充電を気にしたくない」といった需要に応えてくれるのが、このHUAWEI WATCH GT 6 Proです。

　今回の記事では、ほかのモデルにない魅力を解説しながら、実際に初心者が使ったときに感じるメリットや注意点も紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

HUAWEI WATCH GT 6 Proのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）長時間バッテリー持ちが売りのシリーズだが、ついに21日間に！
2）高級腕時計のイメージを持ち込んだ魅力的なデザイン
3）心電図測定や多彩なスポーツ・健康機能

購入時に注意したいポイント
1）Android／iOS両対応だが連携には若干の制約も
2）日本のキャッシュレス決済には非対応

まとめ
詳細スペック情報

