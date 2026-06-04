あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第146回
GEEKOM「GEEKOM A8 R7-8745HS」
品薄Mac miniよりコレ！ 手のひらサイズなのに最新スペック搭載のロマンPC「GEEKOM A8」
2026年06月04日 17時00分更新
Mac miniが売り切れで手に入らない！そんな声があちこちから聞こえる今日この頃、デスクの省スペース化や小型なのに快適な処理スピードに憧れてウズウズしていませんか？
手に入らないものを待ち続けるより、もっと手に入りやすいWindowsパソコンに目を向けてみるのも賢い選択です。Apple製という縛りを一度外してみれば、高コスパな選択肢が意外と見つかります。
今回紹介するのはそんな「Mac miniじゃなきゃダメ」という固定観念を覆すWindowsのミニPCです。手のひらサイズなのに、4K動画編集やゲームもサクサクこなすパワーで高コスパだったら、ちょっと気になりますよね？
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