Mac miniが売り切れで手に入らない！そんな声があちこちから聞こえる今日この頃、デスクの省スペース化や小型なのに快適な処理スピードに憧れてウズウズしていませんか？



手に入らないものを待ち続けるより、もっと手に入りやすいWindowsパソコンに目を向けてみるのも賢い選択です。Apple製という縛りを一度外してみれば、高コスパな選択肢が意外と見つかります。

今回紹介するのはそんな「Mac miniじゃなきゃダメ」という固定観念を覆すWindowsのミニPCです。手のひらサイズなのに、4K動画編集やゲームもサクサクこなすパワーで高コスパだったら、ちょっと気になりますよね？

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