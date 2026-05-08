マック×ちいかわ、出品禁止に　メルカリ、ヤフオクで

メルカリとLINEヤフー（Yahoo!オークション／Yahoo!フリマ）は5月8日、日本マクドナルドで5月15日から販売予定の「ハッピーセット”ちいかわ”」の玩具付録について、発売から当面の間、出品を禁止することを公表した。

出品規制を実施するサービスと対象商品は、それぞれ以下のとおり。メルカリ、LINEヤフーのいずれも、取引におけるトラブル防止や混乱の回避などを目的とした対応と説明している。

●出品規制の概要 ■対象サービス メルカリ ・メルカリ

・メルカリShops LINEヤフー ・Yahoo!オークション

・Yahoo!フリマ ■対象商品 ・マクドナルド「ハッピーセットちいかわ」（2026年5月15日発売予定）

マクドナルドのハッピーセットでは、これまでも人気の高い付録玩具を展開した際、店頭に購入希望者が殺到して販売に支障が出たり、SNSで店舗周辺に捨てられていたハッピーセットの食品部分とされる画像が拡散されるなどの事態が発生。

こうした状況を受けマクドナルドは2025年秋以降、一部のハッピーセットで販売数量や購入方法を制限するなどの対策を実施している。