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グーグルChrome、深刻度”重大”の脆弱性

2026年05月07日 16時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

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Google Chromeのロゴ

　グーグルは5月5日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。

　主な脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性

■修正件数

・127件

■深刻度（重大）

・CVE-2026-7896：Blinkの整数オーバーフロー
・CVE-2026-7897：モバイルにおける解放後使用
・CVE-2026-7898：Chromotingにおける解放後使用

■深刻度（高）

・CVE-2026-7899：V8における境界外の読み書き
・CVE-2026-7900：ANGLEのヒープバッファオーバーフロー
・CVE-2026-7901：ANGLEの解放後使用
・CVE-2026-7902：V8における境界外メモリアクセス
・CVE-2026-7903：ANGLEにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-7904：フォントにおける境界外読み取り
・CVE-2026-7905：メディアにおける信頼できない入力の検証が不十分
・CVE-2026-7906：SVGにおける解放後使用
・CVE-2026-7907：DOMにおける解放後使用
・CVE-2026-7908：Fullscreenでの解放後使用
・CVE-2026-7909：ServiceWorkerにおける不適切な実装
・CVE-2026-7910：Viewsにおける解放後使用
・CVE-2026-7911／CVE-2026-7919：Auraにおける解放後使用
・CVE-2026-7912：GPUにおける整数オーバーフロー
・CVE-2026-7913：DevToolsにおけるポリシー適用の不備
・CVE-2026-7914：アクセシビリティにおける型の混同
・CVE-2026-7915：DevToolsのデータ検証が不十分
・CVE-2026-7916：InterestGroupsにおけるデータ検証の不備
・CVE-2026-7917：Fullscreenでの解放後使用
・CVE-2026-7918：GPUにおける解放後使用
・CVE-2026-7920：Skiaにおける解放後使用
・CVE-2026-7921：Passwordsにおける解放後使用
・CVE-2026-7922：ServiceWorkerでの解放後使用
・CVE-2026-7923：Skiaにおける境界外書き込み
・CVE-2026-7924​​：Dawnにおける初期化されていない使用
・CVE-2026-7925：Chromotingにおける解放後使用
・CVE-2026-7926：PresentationAPIにおける解放後使用
・CVE-2026-7927：実行時の型混同
・CVE-2026-7928：WebRTCにおける解放後使用
・CVE-2026-7929：MediaRecordingにおける解放後使用

※ その他、深刻度（中）以下の脆弱性複数あり

●OSごとの修正済みバージョン

■デスクトップ版

・Windows：148.0.7778.96/97
・macOS：148.0.7778.96/97
・Linux：148.0.7778.96

■モバイル版

・Android：148.0.7778.120

　デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。

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