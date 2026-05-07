グーグルChrome、深刻度”重大”の脆弱性

グーグルは5月5日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。

主な脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・127件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-7896：Blinkの整数オーバーフロー

・CVE-2026-7897：モバイルにおける解放後使用

・CVE-2026-7898：Chromotingにおける解放後使用 ■深刻度（高） ・CVE-2026-7899：V8における境界外の読み書き

・CVE-2026-7900：ANGLEのヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-7901：ANGLEの解放後使用

・CVE-2026-7902：V8における境界外メモリアクセス

・CVE-2026-7903：ANGLEにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-7904：フォントにおける境界外読み取り

・CVE-2026-7905：メディアにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-7906：SVGにおける解放後使用

・CVE-2026-7907：DOMにおける解放後使用

・CVE-2026-7908：Fullscreenでの解放後使用

・CVE-2026-7909：ServiceWorkerにおける不適切な実装

・CVE-2026-7910：Viewsにおける解放後使用

・CVE-2026-7911／CVE-2026-7919：Auraにおける解放後使用

・CVE-2026-7912：GPUにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-7913：DevToolsにおけるポリシー適用の不備

・CVE-2026-7914：アクセシビリティにおける型の混同

・CVE-2026-7915：DevToolsのデータ検証が不十分

・CVE-2026-7916：InterestGroupsにおけるデータ検証の不備

・CVE-2026-7917：Fullscreenでの解放後使用

・CVE-2026-7918：GPUにおける解放後使用

・CVE-2026-7920：Skiaにおける解放後使用

・CVE-2026-7921：Passwordsにおける解放後使用

・CVE-2026-7922：ServiceWorkerでの解放後使用

・CVE-2026-7923：Skiaにおける境界外書き込み

・CVE-2026-7924​​：Dawnにおける初期化されていない使用

・CVE-2026-7925：Chromotingにおける解放後使用

・CVE-2026-7926：PresentationAPIにおける解放後使用

・CVE-2026-7927：実行時の型混同

・CVE-2026-7928：WebRTCにおける解放後使用

・CVE-2026-7929：MediaRecordingにおける解放後使用 ※ その他、深刻度（中）以下の脆弱性複数あり

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：148.0.7778.96/97

・macOS：148.0.7778.96/97

・Linux：148.0.7778.96 ■モバイル版 ・Android：148.0.7778.120

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。