夏は汗や水遊びなどで、腕時計にとっては過酷な季節です。それなら、最初から水や衝撃に強い最強のタフネス時計を選べばいい。今回はそんな夏にぴったりの腕時計を紹介します。

夏場は汗をかいたり、急な土砂降りにあったり、水に弱い腕時計にとってはタフな季節となります。海や川など水辺に遊びに行くこともあるでしょう。スマートウォッチを検討する人も多いかもしれませんが、本格的に水や衝撃に強いモデルは限られており、対応しているモデルは価格がかなり高価になりがち。気兼ねなく使える時計を探しているなら、やはりタフネス時計の代名詞とも言えるG-SHOCKが候補に挙がってきます。

G-SHOCKのラインアップの中でも、海辺でのアクティビティーに特化した最新モデルが登場しました。それが「GBX-H5600」です。サーファー向けの「G-LIDE」シリーズでありながら、日常の健康管理にも役立つ先進的な機能を搭載。どんな過酷な場面でも頼りになるこの時計は、今の季節に一番オススメできる1本です。

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