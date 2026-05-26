あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第137回
カシオ計算機「GBX-H5600」
俺も潮目が分かる男に！G-SHOCKなのに潮汐表示や心拍計までついてヘビロテ確定
2026年05月26日 17時00分更新
夏は汗や水遊びなどで、腕時計にとっては過酷な季節です。それなら、最初から水や衝撃に強い最強のタフネス時計を選べばいい。今回はそんな夏にぴったりの腕時計を紹介します。
夏場は汗をかいたり、急な土砂降りにあったり、水に弱い腕時計にとってはタフな季節となります。海や川など水辺に遊びに行くこともあるでしょう。スマートウォッチを検討する人も多いかもしれませんが、本格的に水や衝撃に強いモデルは限られており、対応しているモデルは価格がかなり高価になりがち。気兼ねなく使える時計を探しているなら、やはりタフネス時計の代名詞とも言えるG-SHOCKが候補に挙がってきます。
G-SHOCKのラインアップの中でも、海辺でのアクティビティーに特化した最新モデルが登場しました。それが「GBX-H5600」です。サーファー向けの「G-LIDE」シリーズでありながら、日常の健康管理にも役立つ先進的な機能を搭載。どんな過酷な場面でも頼りになるこの時計は、今の季節に一番オススメできる1本です。
【目次】この記事で書かれていること：
GBX-H5600を購入する3つのメリット
1）日々の健康管理に便利な機能
2）高精細の液晶で潮汐情報を確認できる
3）G-SHOCKらしいデザインに機能てんこ盛り
購入時に確認したい2つのポイント
1）フル機能にはスマホ連携が必須
2）購入のタイミングとカラーの悩み
■Amazon.co.jpで購入
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