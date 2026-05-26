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ファーウェイ・ジャパン「HUAWEI Band 11」
スマートウォッチは6800円のこれで十分！ バッテリー2週間持ち＆安定動作の良品を見つけた
2026年05月26日 17時00分更新
スマートウォッチに興味はあるけれど、最初から何万円もするものを購入するのはちょっと怖い。そんなふうに思うなら、1万円を大きく切る機能なのに、必要十分な機能がそろった本製品を試してみるのはどうでしょうか！
健康管理や通知の確認など、スマートウォッチの便利さは広く知られるようになりました。でも、芸能人やニュースキャスターなんかが着けているApple Watchは少々高価です。一方で極端に安価な製品も出回っていますが、動作が不安定だったり、見た目が安っぽすぎたりと、日常的に身に着けるアイテムとしては少し心許ありません。
そんな中でファーウェイの「HUAWEI Band 11」は、6800円という価格ながら、「安くてしっかり使えるスマートウォッチ」なんです。しかもデザインも◎。今回はそんなお買い得な製品を詳しく紹介します。
※タイトルの「6800円」はオンライン限定エディションの価格で、今回レビューで実際にテストしたのは8580円の通常モデルとなります
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
HUAWEI Band 11を購入する3つのメリット
1）6800円から手に入る充実の機能
2）大きくて情報も読み取りやすい1.62型画面
3）充電の手間を忘れられる14日間駆動
購入時に確認したい2つのポイント
1）通常モデルと限定版の質感の差があり
2）GPS非搭載なのでジョギングのルート記録は要スマホ
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