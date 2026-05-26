スマートウォッチに興味はあるけれど、最初から何万円もするものを購入するのはちょっと怖い。そんなふうに思うなら、1万円を大きく切る機能なのに、必要十分な機能がそろった本製品を試してみるのはどうでしょうか！

健康管理や通知の確認など、スマートウォッチの便利さは広く知られるようになりました。でも、芸能人やニュースキャスターなんかが着けているApple Watchは少々高価です。一方で極端に安価な製品も出回っていますが、動作が不安定だったり、見た目が安っぽすぎたりと、日常的に身に着けるアイテムとしては少し心許ありません。

そんな中でファーウェイの「HUAWEI Band 11」は、6800円という価格ながら、「安くてしっかり使えるスマートウォッチ」なんです。しかもデザインも◎。今回はそんなお買い得な製品を詳しく紹介します。

※タイトルの「6800円」はオンライン限定エディションの価格で、今回レビューで実際にテストしたのは8580円の通常モデルとなります

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