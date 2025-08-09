このページの本文へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第86回

Amazfit「Balance 2」

超強力なバッテリー！世界で売れているスマートウォッチはやはり高機能だった

2025年08月09日 17時00分更新

文● 松永／岡本／ASCII　編集⚫︎ASCII

知名度はそれほどではないものの
世界的には長い実績があるAmazfitのスマートウォッチ

　日本国内ではそこまで知名度は高くない「Amazfit」（Zepp Health）ですが、元々はシャオミのパートナー企業として、スマートウォッチでは長い実績を持つメーカーです。今回紹介する「Amazfit Balance 2」は、そのAmazfitブランドの中でもハイエンドに位置づけられる最新製品です。

　スマートウォッチ市場は日本国内でも、アップルやファーウェイ、シャオミといった大手が力を持っている状況ですが、Amazfit製品は機能性とバッテリーの持ちで優れており、コア層のユーザーにはネットでの評判も上々。特にAmazfit Balance 2は、健康管理やスポーツ計測、GPS精度などあらゆる面で進化したモデルです。

　毎日使うスマートウォッチには“ちゃんと使える高性能”が求められますが、圧倒的なバッテリー持ちとともに実現している印象です。実際に使ってみても、世界で売れている理由はこの完成度の高さにあるのではと感じさせられました。

【目次】この記事で書かれていること：

Amazfit Balance 2のメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）充実したヘルスケア＆スポーツ機能　ゴルフナビにも対応
2）バッテリーがとにかく長持ちで最大21日間動作
3）GPS精度も高く、ルート検索や登山に強み

購入時に注意したい2つのポイント
1）ブランド力で選ぶなら、やや後手に回るか
2）ベルトの質感は好みが分かれる

まとめ
詳細スペック情報

