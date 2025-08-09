知名度はそれほどではないものの

世界的には長い実績があるAmazfitのスマートウォッチ

日本国内ではそこまで知名度は高くない「Amazfit」（Zepp Health）ですが、元々はシャオミのパートナー企業として、スマートウォッチでは長い実績を持つメーカーです。今回紹介する「Amazfit Balance 2」は、そのAmazfitブランドの中でもハイエンドに位置づけられる最新製品です。

スマートウォッチ市場は日本国内でも、アップルやファーウェイ、シャオミといった大手が力を持っている状況ですが、Amazfit製品は機能性とバッテリーの持ちで優れており、コア層のユーザーにはネットでの評判も上々。特にAmazfit Balance 2は、健康管理やスポーツ計測、GPS精度などあらゆる面で進化したモデルです。

毎日使うスマートウォッチには“ちゃんと使える高性能”が求められますが、圧倒的なバッテリー持ちとともに実現している印象です。実際に使ってみても、世界で売れている理由はこの完成度の高さにあるのではと感じさせられました。

