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ポラール・エレクトロ・ジャパン「Polar Street X」

俺はApple Watchよりこっち！ ミリタリーデザインなのにランニング機能満載でひと目惚れ

2026年04月25日 17時00分更新

文● イチ／三宅／ASCII　編集⚫︎ASCII

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Polar Street X

　スマートウォッチと言えば、街で見かけるのは角の丸いApple Watchか、シンプルすぎて少し物足りないフラットなデザインばかり。

　「もっとギア感のある時計はないのか？」と思っていた矢先、僕の目に飛び込んできたのが「Polar Street X」です。

　今回手にしたのは、ミリタリーテイスト全開のフォレストグリーン。ひと目見た瞬間、「これだよ、これ！」と心の中で叫びました！

　本体ボディを8本のネジで固定するフレーム構造など、タフネスウォッチ特有の無骨なシルエットは、まさに男心をくすぐるデザイン。最近のスマートウォッチが忘れかけていた「道具としてのカッコよさ」が凝縮されています。

■Amazon.co.jpで購入

【目次】この記事で書かれていること：

Polar Street Xのメリットと注意点

Polar Street Xを購入する3つのメリット
1）ミリタリー規格のタフさなのに、着けているのを忘れる「48g」の衝撃
2）「有機EL」への劇的進化と驚異のスタミナ
3）手厚さも安心。サービスセンターでの電池交換に対応

購入時に確認したい2つのポイント
1）45mmのケースサイズは手首が細い人には「存在感」が強すぎるかも？
2）本格的な登山・アルパイン用途なら上位モデルも検討

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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