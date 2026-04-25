スマートウォッチと言えば、街で見かけるのは角の丸いApple Watchか、シンプルすぎて少し物足りないフラットなデザインばかり。



「もっとギア感のある時計はないのか？」と思っていた矢先、僕の目に飛び込んできたのが「Polar Street X」です。



今回手にしたのは、ミリタリーテイスト全開のフォレストグリーン。ひと目見た瞬間、「これだよ、これ！」と心の中で叫びました！



本体ボディを8本のネジで固定するフレーム構造など、タフネスウォッチ特有の無骨なシルエットは、まさに男心をくすぐるデザイン。最近のスマートウォッチが忘れかけていた「道具としてのカッコよさ」が凝縮されています。

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