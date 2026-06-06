「とりあえずMacBookにしておけば間違いない」――そんな風にビジネスデバイスを選んでいませんか？ Windowsも視野に入れてみませんか。



ぶっちゃけ、インテルCPUのノートPCって、今が一番の買い替え時なんです。



というのも、新しく登場したCore Ultra シリーズ3の性能がとにかく良いから。これからの時代に必須になるAI用途はもちろん、日々の提案書作成やデータ処理といった通常作業まで、めちゃくちゃ高速に処理してくれるんですよ。



僕らビジネスパーソンが数年サイクルでパソコンを買い替えるとき、一番大事にすべきなのは「次の買い替えまでストレスなく戦える、長く使えるスペックかどうか」ですよね。