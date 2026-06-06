あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第148回
日本HP「HP OmniBook X Flip 14-kb」
俺ならMacBookよりこっち！画面ひっくり返る最新AIノート「OmniBook X Flip」が万能すぎてマジ感動
2026年06月06日 17時00分更新
「とりあえずMacBookにしておけば間違いない」――そんな風にビジネスデバイスを選んでいませんか？ Windowsも視野に入れてみませんか。
ぶっちゃけ、インテルCPUのノートPCって、今が一番の買い替え時なんです。
というのも、新しく登場したCore Ultra シリーズ3の性能がとにかく良いから。これからの時代に必須になるAI用途はもちろん、日々の提案書作成やデータ処理といった通常作業まで、めちゃくちゃ高速に処理してくれるんですよ。
僕らビジネスパーソンが数年サイクルでパソコンを買い替えるとき、一番大事にすべきなのは「次の買い替えまでストレスなく戦える、長く使えるスペックかどうか」ですよね。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第147回
スマホ【コスパ文句なし】全部入りアンドロイド界の頂点！ カメラもゲームも超強力な12万円
-
第146回
PC品薄Mac miniよりコレ！ 手のひらサイズなのに最新スペック搭載のロマンPC「GEEKOM A8」
-
第145回
AV俺はソニーよりこっちかな【完全ワイヤレスイヤホン】低遅延、ノイキャン、ライティング
-
第144回
スマホ【明らかに安い！】タブレットなら2万円台半ばのこれで十分！ テレビ代わりに超コスパ良い
-
第143回
ウェアラブル【超気持ちいい】5.2gで超軽スマートバンドなら光らなくて超快適だぞ！
-
第142回
スマホ俺はiPhoneよりXperiaを選ぶ！手触りが最高過ぎて感動
-
第141回
PC【仕事に最強キーボード】磁気スイッチ、静音設計、ロープロ、日本語入力で最高の予感！
-
第140回
デジカメコンデジ界の優等生に新型が！光学15倍＆1型センサーの新LUMIXがライブや推し活の神機だぞ！
-
第139回
AV1万円以下？ ほんならこれでええやん！ 超人気＆多機能イヤホンが第2世代に進化
-
第138回
ウェアラブルスマートウォッチは6800円のこれで十分！ バッテリー2週間持ち＆安定動作の良品を見つけた
- この連載の一覧へ