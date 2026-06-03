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Razer「Razer Hammerhead V3 HyperSpeed」
俺はソニーよりこっちかな【完全ワイヤレスイヤホン】低遅延、ノイキャン、ライティング
2026年06月03日 17時00分更新
俺ならRazerのこれかな。
「性能だけならソニーのINZONE」「遊び心やゲーム体験ならRazer」。そんな構図が見えてくるモデルで、ゲーマーなら一度は触ってみる価値のある完全ワイヤレスイヤホンだと感じました。
いまハイエンドのゲーミングワイヤレスイヤホンを選ぶとしたら「INZONE Buds」が定番かもしれません。でも、ちょっと物足りなさを感じている人もいるはず。例えば、Bluetooth接続がLE Audioにしか対応しておらず、従来型のBluetooth接続はできない点などはデメリット。
両者を比較しながら、ゲーミング用途でもニーズが増えてきたワイヤレスイヤホンの注目機種を紹介します！
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