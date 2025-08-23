あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第100回
シャオミ「Xiaomi Smart Band 10」
円安でも6000円台！安くて機能十分の逸品スマートウォッチ
2025年08月23日 17時00分更新
価格は6000円台で機能充実
スマートウォッチって役に立つの？ と思っている人にも◎
物価上昇や円安の影響もあって、デジタルガジェットに限らず、あらゆる製品やサービスの価格が上がっています。そんな中でも今でも6000円台という価格をキープしているのが、シャオミの「Xiaomi Smart Band 10」。スマートウォッチ／スマートバンドに興味があるけれど、なるべく安く試してみたいという人にとって、ありがたい存在です。
すでに定番製品となっており、機能的には前モデルと比べて格段の進化を果たしているわけではありませんが、普段使いには十分なスペックを備えています。現行モデルではディスプレー周囲のベゼルが均等になり、見た目のバランスが良くなったのも地味にうれしい改良ポイント。見た目にこだわる人でも手に取りやすくなりました。
日々の健康管理、運動記録、睡眠チェックなど、必要な機能を手軽に揃えたいなら、これで十分という完成度。スマートウォッチ入門にもおすすめできる、価格と実用性のバランスがとれたモデルです。
■Amazon.co.jpで購入
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）安価でも必要な機能はしっかり網羅している
2）見た目のバランスが良く、日常的に使って違和感なし
3）大定番な製品だけに周辺アクセサリーも多彩
購入時に注意したい2つのポイント
1）GPSは非対応 ジョギングのルート記録にはスマホが必須
2）従来モデルから大きく性能は変わっていない
