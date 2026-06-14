一般的なスマートウォッチとほぼ同等の機能にGPS内蔵

スマートバンドと言いつつ、これはもはやスマートウォッチでは？

ファーウェイ・ジャパンから提供されたスマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」を使っています。

スマートバンドは、スマートウォッチよりも軽量・スリムで、バッテリー持ちが良く、着けているだけで健康状態が記録されることが特徴。ですが、ここ数年のスマートバンドの進化は著しく、スマートウォッチに近い機能を備える機種も増えてきました。

HUAWEI Band 11 Proもそんな製品です。一般的なスマートウォッチと同等の健康管理機能とワークアウト計測機能を搭載し、GPS機能も内蔵しています。スマートウォッチと同じ感覚で使えるのか？ 逆にスマートウォッチに勝る要素はあるのか？ じっくり使い込んで、4回にわたってレビューしたいと思います。

今回は、まず1週間ほど装着してみて、「いいね！」と思った5つのポイントをレビューします。

【HUAWEI Band 11 Proのいいね！ その1】

軽いので、ずっと着けていられる

筆者はこのHUAWEI Band 11 Proの前は、ガーミンの「Venu 4」というスマートウォッチを使っていました。Venu 4も決してゴツい時計ではないのですが、ベルト込みで56gの重さがあり、ときどき外して、手首を休ませたくなりました。

HUAWEI Band 11 Proはベルトなしで約18g。筆者がベルトを付けた状態で計量したところ35gでした。

着けていることが気にならず、スリムでフィット感がいいので、運動にも適している印象。筆者は入浴時には時計を外しますが、HUAWEI Band 11 Proは外すのを忘れて、そのまま入りかけたこともありました。ちなみに、5ATM（5気圧防水）には対応していますが、温水シャワーやサウナには対応していないので、入浴時の装着はNGです。

【HUAWEI Band 11 Proのいいね！ その2】

スマートバンドとしては大画面で、情報が見やすい

ディスプレーは約1.62型のAMOLED（有機EL）。タッチスクリーンで、タップとスワイプに対応しています。一般的なスマートウォッチに比べると画面が小さめですが、スマートバンドとしては十分な大きさで、時刻や歩数、心拍数、通知などを素早く確認できます。

ただし、表示される文字は小さめで、文字サイズを変更することはできません。スマホに表示される文字が読みづらくて、文字サイズを大きくしているような人には、HUAWEI Band 11 Proは向かないでしょう。

【HUAWEI Band 11 Proのいいね！ その3】

バッテリーは余裕で1週間以上持つ

バッテリー駆動時間が長いこともスマートバンドの強み。HUAWEI Band 11 Proは軽量ながら、通常使用で約14日間、ヘビーユースで約8日間の電池持ちを見込めます。筆者がフル充電してから1週間使っても48％残っていたので、電池持ちはスペックどおりという印象です。

なお、デフォルトでは自動でスリープする設定になっていますが、常時表示に切り替えることも可能。その場合、バッテリー持続時間は約3日間とグンと短くなります。常時表示は基本オフのままで使うべきでしょう。