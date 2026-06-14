GPS搭載のスマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」を使って“いいね！”感じた5つのこと
2026年06月14日 12時00分更新
一般的なスマートウォッチとほぼ同等の機能にGPS内蔵
スマートバンドと言いつつ、これはもはやスマートウォッチでは？
ファーウェイ・ジャパンから提供されたスマートバンド「HUAWEI Band 11 Pro」を使っています。
スマートバンドは、スマートウォッチよりも軽量・スリムで、バッテリー持ちが良く、着けているだけで健康状態が記録されることが特徴。ですが、ここ数年のスマートバンドの進化は著しく、スマートウォッチに近い機能を備える機種も増えてきました。
HUAWEI Band 11 Proもそんな製品です。一般的なスマートウォッチと同等の健康管理機能とワークアウト計測機能を搭載し、GPS機能も内蔵しています。スマートウォッチと同じ感覚で使えるのか？ 逆にスマートウォッチに勝る要素はあるのか？ じっくり使い込んで、4回にわたってレビューしたいと思います。
今回は、まず1週間ほど装着してみて、「いいね！」と思った5つのポイントをレビューします。
【HUAWEI Band 11 Proのいいね！ その1】
軽いので、ずっと着けていられる
筆者はこのHUAWEI Band 11 Proの前は、ガーミンの「Venu 4」というスマートウォッチを使っていました。Venu 4も決してゴツい時計ではないのですが、ベルト込みで56gの重さがあり、ときどき外して、手首を休ませたくなりました。
HUAWEI Band 11 Proはベルトなしで約18g。筆者がベルトを付けた状態で計量したところ35gでした。
着けていることが気にならず、スリムでフィット感がいいので、運動にも適している印象。筆者は入浴時には時計を外しますが、HUAWEI Band 11 Proは外すのを忘れて、そのまま入りかけたこともありました。ちなみに、5ATM（5気圧防水）には対応していますが、温水シャワーやサウナには対応していないので、入浴時の装着はNGです。
【HUAWEI Band 11 Proのいいね！ その2】
スマートバンドとしては大画面で、情報が見やすい
ディスプレーは約1.62型のAMOLED（有機EL）。タッチスクリーンで、タップとスワイプに対応しています。一般的なスマートウォッチに比べると画面が小さめですが、スマートバンドとしては十分な大きさで、時刻や歩数、心拍数、通知などを素早く確認できます。
ただし、表示される文字は小さめで、文字サイズを変更することはできません。スマホに表示される文字が読みづらくて、文字サイズを大きくしているような人には、HUAWEI Band 11 Proは向かないでしょう。
【HUAWEI Band 11 Proのいいね！ その3】
バッテリーは余裕で1週間以上持つ
バッテリー駆動時間が長いこともスマートバンドの強み。HUAWEI Band 11 Proは軽量ながら、通常使用で約14日間、ヘビーユースで約8日間の電池持ちを見込めます。筆者がフル充電してから1週間使っても48％残っていたので、電池持ちはスペックどおりという印象です。
なお、デフォルトでは自動でスリープする設定になっていますが、常時表示に切り替えることも可能。その場合、バッテリー持続時間は約3日間とグンと短くなります。常時表示は基本オフのままで使うべきでしょう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第39回
スマホGarminのスマートウォッチ「Venu 4」は、Apple Watch／Pixel Watchから乗り換える価値はあるのか？
-
第38回
スマホGarmin製スマートウォッチ「Venu 4」のSuica機能はやっぱり便利だった！ Apple Watchとはどう違う？
-
第38回
スマホガーミンの高級スマートウォッチ「Venu 4」はヘルスケア機能も優秀だった
-
第37回
スマホGPS端末でおなじみのガーミン、でも「スマートウォッチは使いづらい」!? 最新のVenu 4を使ってみました
-
第36回
デジタルファーウェイのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」と上位モデルの「Pro」はどこが違うのか？
-
第35回
デジタルバッテリー持ちが売りのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」は、本当にスペックどおりに21日間も持つ？
-
第34回
デジタルHUAWEI WATCH GT 6で対応したサイクリング機能は本当にすごいのか!? 実際に試した
-
第33回
デジタルファーウェイの新フラグシップスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」の健康一元管理機能が便利
-
第32回
スマホPixel Watch 4を満喫するには「Fitbit Premium」に入るべき？ とりあえず6ヵ月無料なので試した
-
第31回
スマホグーグル「Pixel Watch 4」に追加された心電図測定機能を試す！ ヘルスケア回りを総チェック
- この連載の一覧へ