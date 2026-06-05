防水防塵やおサイフケータイ（FeliCa）にも対応した、いわゆる“全部入り”Androidスマホ。20万円オーバーのようなハイエンドなら“全部入り”は当たり前として、コスパ重視ならどのくらいでバランスを取るか。個人的にそんな「コスパ重視派」にとっての頂点！ と言えるようなスマホが登場しました。

日常の使い勝手から趣味の撮影、ゲームや動画視聴まで、これ1台でなんでもこなせる約12万円のハイエンドスマホを紹介します！

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