あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第147回
シャオミ「Xiaomi 17T Pro」
【コスパ文句なし】全部入りアンドロイド界の頂点！ カメラもゲームも超強力な12万円
2026年06月05日 17時00分更新
防水防塵やおサイフケータイ（FeliCa）にも対応した、いわゆる“全部入り”Androidスマホ。20万円オーバーのようなハイエンドなら“全部入り”は当たり前として、コスパ重視ならどのくらいでバランスを取るか。個人的にそんな「コスパ重視派」にとっての頂点！ と言えるようなスマホが登場しました。
日常の使い勝手から趣味の撮影、ゲームや動画視聴まで、これ1台でなんでもこなせる約12万円のハイエンドスマホを紹介します！
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