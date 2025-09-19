「サウナ好きによる、サウナ好きのためのスマートウォッチ」。それが「SHOWDOWN１」です。

サウナに入るとき、腕時計やスマートウォッチを外すのって面倒……って思ったことありますよね？ 汗でベタベタするし、高温多湿の環境は精密機械にとってはまさに“地獄”。でも、サウナ好きとしては「時間を知りたい」「自分の状態を見たい」という欲求は強いのに、それを叶えるアイテムがなかなかありませんでした。

そんな“ありそうでなかった”ニッチすぎる願いを実現したのが、SHOWDOWN１です。サウナでも安心して使える耐熱＆防水設計で、水風呂もそのままいけるタフなボディ。

SHOWDOWN１と連動する専用アプリ「サの国」も、もちろんサウナ仕様！ 入浴時間の記録に、全国のサウナ施設探し、「ととのい」を数値化という、サウナ愛がギュッと詰まった仕掛けが満載。サウナ好きにぶっ刺さる、このSHOWDOWN１を紹介します。