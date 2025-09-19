このページの本文へ

前へ 1 2 3 4 次へ

あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2025 第127回

100Plus「SHOWDOWN１」

サウナで使えるスマートウォッチ！　サウナ好きが考えたありそうでなかった熱にも水にも強いSHOWDOWN１

2025年09月19日 19時00分更新

文● イチ／ASCII　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　「サウナ好きによる、サウナ好きのためのスマートウォッチ」。それが「SHOWDOWN１」です。

　サウナに入るとき、腕時計やスマートウォッチを外すのって面倒……って思ったことありますよね？　汗でベタベタするし、高温多湿の環境は精密機械にとってはまさに“地獄”。でも、サウナ好きとしては「時間を知りたい」「自分の状態を見たい」という欲求は強いのに、それを叶えるアイテムがなかなかありませんでした。

　そんな“ありそうでなかった”ニッチすぎる願いを実現したのが、SHOWDOWN１です。サウナでも安心して使える耐熱＆防水設計で、水風呂もそのままいけるタフなボディ。

　SHOWDOWN１と連動する専用アプリ「サの国」も、もちろんサウナ仕様！ 入浴時間の記録に、全国のサウナ施設探し、「ととのい」を数値化という、サウナ愛がギュッと詰まった仕掛けが満載。サウナ好きにぶっ刺さる、このSHOWDOWN１を紹介します。

【目次】この記事で書かれていること：

「SHOWDOWN１」のメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）サウナで使える安心感
2）サウナの記録も、サウナ探しもアプリで完結
3）ととのったかどうかを見える化

購入時に注意したい2つのポイント
1）使用時間には制限がある
2）サウナをしないなら選択肢は他にも

まとめ
詳細スペック情報

前へ 1 2 3 4 次へ

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン